Vandaag op het spel: de strijd om de ruimte in het dichtbevolkte land

Er zijn veel redenen om te stemmen vandaag. Dat er een partij meedoet die de democratie ondermijnt, is er zeker eentje.

De Algemene Waterschapspartij wil damherten afschieten in Zeeland. Mits ze overlast veroorzaken. De Partij voor de Dieren is hartstochtelijk tegen.

In Drenthe wil GroenLinks de maximumsnelheid op de N34 omlaagbrengen naar 80 kilometer per uur. De PvdA ziet daar niets in.

In Noord-Brabant wil de VVD meer woningen bouwen, ook als dat ten koste gaat van de groene buitengebieden. D66 en de PVV denken daar heel anders over.

Het is slechts een greep: ook voor wie geen grote betrokkenheid voelt bij het nationale stikstofdebat valt er genoeg te kiezen. De vraag is gerechtvaardigd of een klein land als Nederland, met ook nog de waterschappen, niet wat veel bestuurslagen heeft, maar zolang ze er zijn verdienen ze een zo groot mogelijke betrokkenheid van de kiezers. Het minste wat die kunnen doen is vandaag even naar het stemlokaal wandelen. Zo blijft een democratie vitaal.

Het stikstofbeleid is intussen niet voor niets het meest besproken onderwerp in de campagne. Er komt veel in samen. Want van de manier waarop het kabinet en de provinciebesturen nu doorpakken met het verminderen van de stikstofneerslag, hangt niet alleen de toekomst van de intensieve veehouderij af maar ook het perspectief voor de natuurgebieden, de woningbouw en de hele ruimtelijke ordening in vrijwel alle provincies.

Goed beschouwd is daarover nu pas het debat op gang gekomen dat rond de landelijke verkiezingen van 2021 – die overschaduwd werden door de coronacrisis – onvoldoende werd gevoerd: de strijd om de ruimte in het dichtbevolkte land. En daarbij ligt de vraag ‘linksom of rechtsom’ wel degelijk op tafel: voor de voortvarendheid van het beleid maakt het een wereld van verschil of, pakweg, het kamp van D66, PvdA en GroenLinks de overhand krijgt in de Provinciale Staten of het blok van PVV, JA21 en BBB.

Op het Binnenhof, waar een nieuwe Eerste Kamer wordt gekozen, is die vraag zeker zo belangrijk: de intrinsiek verdeelde regeringscoalitie moet straks bij elk wetsvoorstel voor meerderheden in de senaat onderhandelen met het rechter- of het linker-oppositiekamp. Naar welke kant de weegschaal doorslaat, wordt vandaag door de kiezers bepaald.

Voor wie dan nog twijfelt over het nut van het vieren van de democratie, komt de doorslag hopelijk van de wending die de campagne van Forum voor Democratie de afgelopen week heeft genomen. De grote winnaar van vier jaar geleden bereidt de eigen achterban voor op een nederlaag met het zaaien van twijfel over de eerlijkheid van de verkiezingen en met het verspreiden van theorieën over de gevestigde macht die bereid is fraude te plegen om politieke nieuwkomers te dwarsbomen.

Als dat waar was, zou stemmen nutteloos zijn. Wie wat tegenwicht wil bieden aan die flagrante poging tot ondermijning van de democratie, heeft vandaag een uitgelezen kans. In het stemhokje.