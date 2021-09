Van wie je afstamt, doet er wel degelijk toe

Brief van de dag: kennis over genetische verwantschap is van belang voor de mens

Terecht besteedde de Volkskrant aandacht aan de rechtszaak van donorkinderen om achter de identiteit van hun donorvader te komen (Ten eerste, 18/9).

In 1995 werd door enkele ethici, artsen, gynaecologen en juristen het boek Hoe ver gaan we uitgebracht. Kernthema was dat het ongeboren kind niets wordt gevraagd. Dat velen ten onrechte menen dat kennis over de vraag van wie je afstamt nauwelijks belangrijk zou zijn. Dat vooral de opvoeding ertoe deed.

Tegen mijn studenten sociale wetenschappen zei ik altijd: ‘Je bent je ouders.’ Daarmee doelde ik niet op adoptieouders. Je identiteit en daarmee je talenten, medische/lichamelijke opbouw en kern­aspecten van de persoonlijkheid zoals ­emotionele ­geaardheid, stammen van je ­biologische ouders. En natuurlijk word je vervolgens sterk beïnvloed door leefomstandigheden en opvoeders.

Sinds eind vorige eeuw zijn duizenden donor- en adoptiekinderen op zoek naar hun ouders. Het is onwaar dat het belang van de genetische verwantschap zijn eigen mythe schept, zoals ethici De Wert en Dondorp menen. Het is juist een mythe dat kennis over de genetische verwantschap voor de mens slechts van secundair belang zou zijn. Zo zijn in de toekomst eveneens protesterende kinderen uit samengestelde gezinnen te verwachten.

René Hoksbergen, em. hoogleraar adoptie, Soest

Koopkracht

Opvallend dat ook in de Volkskrant nauwelijks ophef is over het feit dat de koopkracht niet voor iedereen gelijk blijft, maar dat met name sociale minima en (in iets mindere mate) gepensioneerden erop achteruit gaan.

Over de minima las ik niets, over de gepensioneerden dat er in sommige categorieën indexatie van pensioenen wordt verwacht. Wie weet dat bijvoorbeeld ambtenaren al dertig jaar op indexatie wachten, moet hier toch even om glimlachen. Bij de minima is zelfs dat niet mogelijk.

Hans Bronkhorst, Utrecht

Euthanasie

Peter Bakens noemt mij ‘fel tegenstander van euthanasie bij dementie’ (O&D, 22/9). Die kwalificatie berust op een ernstig misverstand. In mijn boek Het zelfgekozen levenseinde pleit ik juist vóór verruiming van het recht van mensen met dementie om euthanasie te krijgen.

Waar ik echter wel fel tegen ben, is ­levensbeëindiging bij mensen met dementie die tegen hun arts zeggen dat zij nog niet dood willen, zoals in de geruchtmakende ‘Koffiezaak’ is gebeurd. Dat is naar mijn mening geen euthanasie, maar moord.

Klaas Rozemond, Amsterdam

Corona en jongeren

Het is wel duidelijk dat jongeren een zware tijd hebben gehad sinds het coronavirus. Sportwedstrijden gingen niet door, geen vrienden meer zien en naar school kon ook al niet meer. In de media wordt veel gesproken over de negatieve invloed op de mentale gezondheid van jongeren. Jongeren missen structuur, mensen om hun heen en het ‘normale leven’, maar bij mij was het tegenovergestelde waar. Ik vond de coronatijd op een of andere manier fijn. Onlineles was fantastisch: thuis zijn, meer slaap en vooral minder druk en stress ervaren van school. Het gaf me rust. Nu het echte leven weer is begonnen, kan het juist voor mensen als ik moeilijk zijn om weer in deze drukte te stappen. Het is belangrijk om over beide kanten te spreken.

Leah Delikát, (15 jaar) Aalsmeer

Rutte

De fictieve Puinhopen van Paars van Pim Fortuyn zijn al een tijdje geleden, maar door de onwil en het onvermogen van Mark Rutte om te regeren kunnen we al wel degelijk spreken van de Ruïne van Rutte. Wat bezielt die egootjes in Den Haag om wel macht te willen hebben, maar er vervolgens niets anders mee te willen doen dan als schorpioenen in een pot om elkaar heen te draaien?

Overal waar je kijkt, is er crisis en chaos en onvrede. Dagelijks struikel je in de krant over door experts en mensen in het veld aangedragen oplossingen, doch er gebeurt totaal niets. Rutte is een werkweigeraar en daar staat toch bij de gewone arbeider ontslag op. Analoog aan Pim: ‘Mens, ga regeren!’

Irma van der Velden, Vianen

Gasprijs

Ik lees over energie- en met name gasschaarste (Ten eerste, 21/9). Wat ik bij de oplossingen mis, is de (kleine?) bijdrage die geleverd zou kunnen worden door het stoppen met de bouw van datacenters. Ik heb begrepen dat de grote evenveel stroom gebruiken als tienduizenden tot wel 200 duizend huishoudens.

Een rem hierop kan een bijdrage leveren aan een minder hoge energieprijs (doordat er minder vraag is) en helpt ook de vergroening van de energievoorziening vooruit.

Albert Willem Knop, Horn