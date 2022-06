Van Rusland hoef je geen zelfkritiek te verwachten. Maar wel van het Westen?

Beeld Rhonald Blommestijn

Leven en lot wordt tegenwoordig vaak ‘het Oorlog en vrede van de 20ste eeuw’ genoemd, maar stond lang bekend als ‘de roman die werd gearresteerd’. In februari 1961 viel de KGB het Moskouse appartement binnen van Sovjet-schrijver Vasili Grossman en nam daar elk stukje papier in beslag dat met deze roman verband hield. Daarna dwong de staatsveiligheidsdienst van de Sovjet-Unie de auteur tot een rit langs adressen waar zich exemplaren van het manuscript bevonden. Bij zijn typiste werden ook nog het carbonpapier en het typelint geconfisqueerd dat ze had gebruikt.

Grossman, geboren in een Joodse familie in Oekraïne, was al tien jaar dood toen in 1974 een exemplaar van Leven en lot op microfilm werd teruggevonden en naar het Westen gesmokkeld. Zo kreeg een van de grootste romans van de 20ste eeuw alsnog lezers. Leven en lot gaat over de Sovjet-overwinning op nazi-Duitsland, maar is tegelijk kritisch over de Sovjet-Unie zelf. In zijn confrontatie met de recente geschiedenis rekent de auteur af met álle vormen van totalitarisme. In de optiek van het Sovjetregime was het niets anders dan nestbevuiling.

Stel dat Russen dit boek hadden mogen lezen: dan had Poetin mensen lastig wijs kunnen maken dat hij in Oekraïne ‘nazisme’ bestrijdt. Weinig lezers die Grossman niet de ogen opent over overeenkomsten tussen Stalins Sovjet-Unie en Hitlers Duitsland. Als Russen het hadden mogen lezen, had dat hun kijk op de eigen geschiedenis kritischer gemaakt. Dan hadden westerse mensen nu niet zo makkelijk kunnen beweren dat Russen, in tegenstelling tot zijzelf, niet in staat zijn het verleden onder ogen te zien. ‘Het vermogen tot kritische zelfreflectie’, betoogde een Volkskrant-lezer in een brief van 7 mei, is ‘een van de allergrootste morele verworvenheden van het Westen.’

Is zelfkritiek een louter westerse verworvenheid? Of is het iets wat overal voorkomt, maar wat autoritaire regimes simpelweg niet tolereren?

Confrontatie met de eigen geschiedenis

In 2019 roemde Erdal Balci in een Volkskrant-column de uniciteit van de westerse zelfkritiek, die ervoor zorgt dat ‘de hedendaagse westerling wel de confrontatie aangaat met de eigen geschiedenis, maar de Aziaat, de Arabier, de Rus en de Turk niet’. Die claim werd gefileerd in het onlineprogramma De Snijtafel. Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis, stelde daarin: ‘Het hele Russische denken is erop gericht hoe je iets van het verleden kunt leren. Kijk naar Dostojevski, De Goelag Archipel van Solzjenitsyn, dat is een zelfkritiek op het Russische systeem.’ Een sinoloog kwam in dezelfde aflevering met Chinese voorbeelden van zelfkritiek.

Een typisch probleem is helaas dat de autoritaire regimes of de dictaturen waar ‘de Aziaat, de Arabier, de Rus en de Turk’ vaak mee te maken hebben, van zulke kritiek niet gediend zijn. De twee Russische auteurs die Van Koningsbrugge in De Snijtafel noemde, belandden elk in hun eigen eeuw in een strafkamp.

‘De barbaren schuilen daar waar mensen niet in staat zijn zichzelf onder kritiek te stellen’, stelde de Brits-Poolse filosoof Leszek Kolakowski een kleine halve eeuw terug in zijn essay Op zoek naar de barbaar. Een dictatuur die zichzelf onder kritiek stelt, is een contradictio in terminis. Legale geschiedschrijving in een dictatuur is over die dictatuur per definitie onkritisch. Het belangrijkste dogma in de huidige Russische propaganda is dat Poetin nooit verkeerd kan zitten. Hij gaf opdracht tot die oorlog in Oekraïne, dus was het de juiste beslissing.

Waarom het aantal dictaturen toeneemt als je vanuit West-Europa oostwaarts reist, wordt verschillend verklaard. Auteurs die de verworvenheden van ‘het Westen’ benadrukken, weten dat het te maken heeft met patriarchale samenlevingen waar de emancipatie van het individu te wensen overlaat en inwoners tot op de dag van vandaag om gunsten vragen, in plaats van rechten te eisen. Toch kwamen dictaturen tot diep in de 20ste eeuw ook in West-Europa voor. Inwoners van de VS kozen in 2016 nog een president die in zijn gebrek aan kritische zelfreflectie niet onderdeed voor de leider van Rusland. Of een maatschappij door een bepaalde ontwikkeling voor dictatuur ‘immuun’ kan worden, valt te bezien.

Geen les over de Holocaust

Zeker is dat waar de traditie van dictatuur stevig is, die van kritische zelfreflectie broos is. Russen die zonder arrestatie te riskeren de confrontatie met het verleden konden aangaan, roerden zich pas in de nadagen van de Sovjet-Unie, na 1985, onder Gorbatsjov. Ze werden de pas afgesneden onder Poetin, in het begin van de 21ste eeuw. Hun jaren van activiteit waren tevens jaren van extreme economische onzekerheid. De meeste inwoners waren domweg te druk met overleven om zich met geschiedenis te kunnen bezighouden.

Veel oudere inwoners van Rusland deden hun historische inzichten op in het Sovjetonderwijs. Geschiedschrijving over de Sovjet-Unie was daarin kritiekloos. Onder Poetin werd die Sovjetversie van de geschiedenis gereanimeerd en vermengd met Russisch nationalisme. Dat weinig inwoners de huidige propaganda van Poetin ter discussie stellen, komt niet alleen omdat het gevaarlijk is, maar ook omdat ze nooit een alternatief hebben gehoord.

De dreiging van nazisme waarmee Poetin zijn oorlog in Oekraïne rechtvaardigt, komt rechtstreeks uit het naoorlogse Sovjetonderwijs. Miljoenen scholieren leerden daarin over de Grote Vaderlandse Oorlog tegen nazi-Duitsland. Ze leerden níét dat Sovjetleider Stalin eerst had gekozen voor een pact met nazi-Duitsland, dat Stalin in 1937-1938 ten minste een miljoen van zijn eigen burgers voor het vuurpeloton had gezet, dat de opmars van het Rode Leger sneller was gegaan als Stalin zijn beste officieren niet had laten executeren en dat zijn terreur zelfs aan het front doorging. Memorial, de organisatie die zich bezighield met het in kaart brengen van de misdaden van het stalinisme, werd opgericht in januari 1989 en in december jongstleden door de Russische rechter verboden, na twee decennia in de verdrukking te hebben gezeten.

In de Sovjet-Unie wemelde het van de standbeelden van heroïsche soldaten van het Rode Leger. Holocaustmonumenten zag je nergens. De Holocaust werd er op scholen niet onderwezen. Was dat wel gebeurd, dan was het voor Poetin lastiger geweest de Oekraïense president Zelensky, van Joodse komaf, in zijn propaganda af te schilderen als een nazileider. Begin maart vielen er Russische bommen in de buurt van het ravijn van Babi Jar in Kyiv, waar de nazi’s in 1941 meer dan honderdduizend Joden executeerden. Tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 werd op het gedenkteken louter melding gemaakt van geëxecuteerde ‘Sovjetburgers’.

Beeld Rhonald Blommestijn

Golf van nationale woede

In de voormalige Sovjetsatellietstaten in Oost-Europa was het onderwijs veelal vergelijkbaar, maar na de val van de Muur in 1989 kwamen antisemitisme en Jodenvervolging daar wel onder de aandacht. Het feit dat het jaar 1989 overal in Oost-Europa de opmaat vormde tot een kritischere nationale geschiedschrijving, is vandaag de dag één van de belangrijke oorzaken van grote maatschappelijke verdeeldheid. De twee kampen die in Polen lijnrecht tegenover elkaar staan, zijn bovenal kampen die fundamenteel anders denken over de Poolse geschiedenis. Als mensen die opgroeien met een geschiedschrijving waarin het eigen volk slachtoffer was van andermans agressie en zich heroïsch verzette, een versie van de geschiedenis horen waarin het eigen volk ook een rol als agressor krijgt toebedeeld, kunnen ze dat onaangenaam vinden, of zelfs onacceptabel.

Snelle blootstelling aan kritische geschiedschrijving kan niet alleen tot defensieve reacties leiden, maar ook tot cognitieve dissonantie: ‘ik wil niet dat het zo is en dus is het niet zo’. De Poolse journalist Anna Bikont toonde in haar boek De misdaad en het zwijgen onomstotelijk aan dat Joodse bevolking van het stadje Jedwabne in 1941 niet door nazi’s, maar door de plaatselijke inwoners is omgebracht, en riep daarmee een golf van nationale woede over zich af.

In West-Europese landen komt dat verschijnsel evengoed voor, maar op minder grote schaal, omdat kritischere versies van de nationale geschiedenis geleidelijker hun intrede deden. Het is een gegeven dat de geschiedschrijving over Nederland in de Tweede Wereldoorlog de laatste halve eeuw steeds kritischer is geworden. Een geschiedenis waarin het Nederlandse volk heldhaftig verzet toonde, maakte gedurende decennia plaats voor een geschiedenis waarin de meeste Nederlanders de bezetting passief ondergingen. Voor de Holocaust kwam in Nederland pas aandacht vanaf de vroege jaren zestig, toen een einde kwam aan een psychologisch verdringingsproces bij zowel Joden als niet-Joden. In de Bondsrepubliek Duitsland begon in dat decennium pas de grote afrekening met het naziverleden.

Kransen bij standbeeld van J.P. Coen

In 1969 vertelde psycholoog Joop Hueting op de Nederlandse televisie over de oorlogsmisdaden van Nederlandse soldaten tijdens de politionele acties in Indonesië in 1947 en 1948, waarvan hij als dienstplichtige getuige was geweest. Hij riep daarmee precies dezelfde soort maatschappelijke verontwaardiging over zich af als Anna Bikont in Polen. Het zou nog decennia duren voor deze geschiedenis gemeengoed werd.

Nederland kent net als andere Europese landen een maatschappelijke stroming die schoon genoeg heeft van nestbevuilende geschiedschrijving. Leden van Forum voor Democratie die uit protest tegen al te kritische zelfreflectie kransen gaan leggen bij het standbeeld van J.P. Coen in Hoorn, voldoen prima aan Kolakowski’s definitie van barbaren. Dreigen met tribunalen is ook iets voor mensen die niet in staat zijn zichzelf onder kritiek te stellen. In West-Europa gaat het vooralsnog om een duidelijke minderheid, waar partijen als PiS in Polen bijna de helft van de kiezers achter zich wisten te krijgen.

Onderdrukking van zelfkritiek is westerse mensen niet vreemd, sporen van barbarisme zie je in westerse landen niet alleen bij (neo)nationalistische groepen, maar evengoed in kringen waar het identiteitsdenken wortel schoot. Ook daar claimt één groep of identiteit heroïek en slachtofferschap voor zichzelf, en rust een taboe op kritiek op leden van de eigen groep. Typisch voorbeeld daarvan is de kritiekloze verering van Angela Davis in Amerikaanse woke-kringen. Ze is een strijdbare zwarte vrouw en dus mag haar niet kwalijk worden genomen dat ze zich in de Sovjet-Unie liet bejubelen en doof was voor getuigenissen van politieke gevangen in marxistisch-leninistische dictaturen.

Dictatuur, oftewel een systeem waarin kritiek taboe wordt verklaard, is het exces van wat we overal en altijd om ons heen zien, stelde Duits-Roemeense auteur Herta Müller. Westerse mensen bezitten net zomin het patent op zelfkritiek als immuniteit voor kritiekloze bewondering.

Het tijdperk-Poetin

Een taboe op kritiek laat zich wel lastiger doorbreken naarmate het langer van kracht is, als een traditie van dictatuur ergens stevig is. Begin deze eeuw leek onder de toen nieuwe premier Erdogan sprake van een democratische doorbraak in Turkije, en werd gespeculeerd dat de massamoord op de Armeniërs van 1915 er politiek bespreekbaar zou worden. In de jaren erna vervloog die hoop, omdat steeds duidelijker werd dat wat was aangezien voor een ‘democratische doorbraak’, de facto de machtsgreep van Erdogan was – ‘een andersoortige verstrengeling van repressieve elementen die er altijd al waren’, in de woorden van schrijver Orhan Pamuk. Het is de logica van een autoritair regime dat het zichzelf niet aan kritiek onderwerpt.

De politieke evolutie van een land bepaalt de ruimte voor kritische geschiedschrijving. De ruimte voor kritische geschiedschrijving bepaalt de politieke evolutie van een land. Het is een catch 22-situatie. De heerschappij van Poetin in Rusland is eindig. Of er daarna opnieuw ruimte zal ontstaan voor een kritische bestudering van het verleden, valt te bezien. Als die ruimte er al komt, moet niet alleen de confrontatie met de Sovjetgeschiedenis worden hervat, maar komt er studielast bij in de vorm van ‘het tijdperk-Poetin’, waarin de oppositie in de ban werd gedaan, politici, journalisten, mensenrechtenactivisten en advocaten werden vermoord en tienduizenden onschuldige burgers omkwamen door Russisch vuur in Tsjetsjenië, Georgië, Syrië en Oekraïne.

Toen de KGB de roman Leven en lot ‘arresteerde’, sprak Sovjetideoloog Michail Soeslov de fameuze woorden dat het boek ‘op zijn vroegst over tweehonderd jaar’ gepubliceerd zou kunnen worden. Wie een gokje wil wagen wanneer de inhoud van dit boek in Rusland gemeengoed zal zijn, kan ook op zo’n tijdsperiode uitkomen.