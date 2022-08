Van mogelijke breuk Nick & Simon slaat zelfs een bloedserieuze tv-recensent aan het speculeren

Drie weken geleden schudde de wereld even op haar grondvesten, nadat Nick & Simon bekendmaakten ‘soloplannen’ te hebben. Van een definitieve breuk is nog geen sprake, maar het speculeren over het hoe en waarom is uiteraard in volle gang. Nu voelen wij ons hier natuurlijk véél te goed voor een potje roddelen, maar de Volendamse sterren maken het ons niet bepaald makkelijk. Want als je samen in een tv-programma te gast bent waar je elkaar amper een blik waardig gunt, nauwelijks met elkaar praat en óók nog bevestigt dat jullie het eigenlijk nooit met elkaar eens zijn, slaat zelfs een bloedserieuze recensent aan het speculeren.

De Mogelijke Breuk hing als een schaduw over de slotaflevering van muziekprogramma I Want Your Song. En dat is best zonde, want dat is een van de leukste SBS 6-programma’s in tijden. Hoewel het met gemiddeld 300.000 kijkers een flop lijkt, is het format sympathiek genoeg om meer te verdienen dan dat. Elke aflevering krijgen vijf singer-songwriters de kans om hun zelfgeschreven liedjes te pitchen aan een Nederlandse (top)artiest, zoals Gerard Joling, Sanne Hans of OG3NE. De presentatie is – verrassend genoeg – in handen van rapper Snelle, die zijn rol prettig ingetogen invult.

Gelukkig draait het programma in de kern veel meer om de deelnemers dan om de artiesten. Die deelnemers zijn vaak gemotiveerde amateurschrijvers, die in het dagelijks leven manager zijn bij een uitzendbureau of als teamleider tussen de koekschappen van een supermarkt staan. Met hun liedjes willen ze iets moois achterlaten voor hun kinderen of even ontsnappen aan het dagelijkse kantoorbestaan.

I Want Your Song Beeld SBS 6

Aan het eind van elke aflevering kiezen de artiesten een van de vijf liedjes, die ze vervolgens meteen uitbrengen als single. Dat keuzeproces viel voor Nick & Simon niet bepaald mee. Simon zat ‘echt op de 50/50-stoel’, terwijl Nicks onderbuikgevoel ‘laveerde tussen een geloofwaardig radioliedje en een meezingliedje’. Even daarvoor gaf Simon een opvallend inkijkje in zijn keuzeproces: ‘Ik zie liedjes soms als dames.’ (Pijnlijk lange stilte.) ‘Waarbij de muziek staat voor het uiterlijk, en de tekst voor het innerlijk. Wat jij hebt gemaakt, is sowieso een lekker wijf, maar ze is ook superlief.’ Snelle was even sprakeloos, maar gelukkig had Jaap Kwakman, ingevlogen als extra jurylid, een haarfijne analyse paraat: ‘Diep, man.’

Aan het eind van de aflevering dansten Nick & Simon in hun nieuwe videoclip vrolijk door een leegstaand gebouw op het winnende nummer Leef de dag. De songtekst verraadde niets persoonlijks, maar het nieuws over de Mogelijke Breuk bleef toch knagen. ‘Leef je dag, voel je vrij/ Want als we samen zijn, lijkt het net alsof de wereld om ons draait/ Kijk naar mij, ik heb je zo veel te vertellen/ Maar de stilte is genoeg als we samen zijn.’

Na de uitzending van I Want Your Song leek zelfs die stilte niet meer genoeg.