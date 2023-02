‘Van klassiek naar nieuw onderwijs’: schoolbestuurders verkopen hun falen als geweldige vernieuwing

Woedend zijn ze. De Amsterdamse basisschoolleraren, de Algemene Onderwijsbond en onderwijswethouder Marjolein Moorman. En terecht. De plompverloren en regenteske manier waarop drie Amsterdamse schoolbestuurders in Het Parool vorige week proclameerden dat ‘het klassieke onderwijsbeeld waarin we een leerkracht voor één klas zetten’ gaat verdwijnen, is ongehoord arrogant. Voortaan, zeggen Harry Dobbelaar, Marton de Pinth en Theo Hooghiemstra namens de veertig Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs, zullen er ook onbevoegde professionals, zoals ‘kunstenaars, accountants en musici’ voor de klas staan. Leerkrachten krijgen ‘een coördinerende rol’.

Dat moet, vinden ze, want ‘het onderwijs moet meebewegen met de maatschappelijke en stedelijke ontwikkelingen’. Het is ‘een transitie van klassiek naar nieuw onderwijs’. Pijnlijk: de bestuurders hadden deze transitie niet besproken met wethouder Moorman, niet met de onderwijsminister en al helemaal niet met de leraren. Wel met de ouders, en bijna met heel Amsterdam: ‘We zijn ouders er ook al gestaag op aan het voorbereiden en willen nu ook aan de stad vertellen wat er gaat veranderen.’

Het beoogde fonkelnieuwe onderwijs is een verlenging van de noodmaatregelen uit 2020 tegen het lerarentekort, zoals een vierdaagse lesweek en inzet van onbevoegden. Amsterdam investeerde 23 miljoen euro in nieuwe leraren. Het lukte de besturen niet die te vinden. Het is niet de eerste keer dat onderwijsbestuurders hun falen verkopen als een geweldige, hypermoderne onderwijsvernieuwing.

Marjolein Moorman én onderwijsminister Dennis Wiersma lieten meteen weten niets in dit plan te zien. De bestuurders schreven schoorvoetend een brief aan de Amsterdamse leraren, waarin ze lieten weten heus heel erg vóór echte leraren te zijn, dit ‘in overeenstemming met wethouder Moorman’. De Algemene Onderwijsbond organiseerde afgelopen vrijdag een protestbijeenkomst bij het standbeeld van oeronderwijzer Theo Thijssen. Met als grondtoon ‘onderwijzen is een vak’, en een hoop retoriek daaromheen, over ‘onderwijs dat naar de knoppen gaat’. ‘Gaan we een tekort aan chirurgen, piloten of tandartsen ook opvangen met mensen uit de kunst en de financiële wereld?’

Ja, onderwijzen is een vak. Daarom hebben we voortreffelijke, goedopgeleide leerkrachten nodig. Het onderwijs gaat niet alleen ‘naar de knoppen’ door het lerarentekort, maar ook door het onderwijs zelf; al twee decennia leren kinderen steeds minder en daalt het niveau bij lezen en rekenen. Dat is niet de leerkrachten te verwijten, maar de overheid en nalatige schoolbestuurders.

Hopelijk maken de ministers Wiersma en Dijkgraaf vaart met het verbeteren van de lerarenopleidingen. Uit een onderzoek dat de Onderwijsraad in 2020 liet uitvoeren bleek dat slechts 5 procent van de docenten Nederlands op de pabo geloofde dat minimaal 81 procent van de afgestudeerden startbekwaam is voor het taalonderwijs; bij rekenen dacht 36 procent dat hun studenten voldoende niveau hadden. Toch oefenen die afgestudeerden gewoon het beroep uit. Zouden we dat pikken bij ‘chirurgen, piloten of tandartsen’?

Natuurlijk moeten bestuurders, zoals de AOB eist, leraren en zij-instromers verleiden met betere werkomstandigheden, woningen en vaste aanstellingen, zodat ooit voor elke klas een bevoegde leerkracht staat. Goede docenten kunnen best wat minder uren lesgeven. Kwaliteit van onderwijs hangt niet samen met lestijd; in de best presterende onderwijslanden, zoals Finland en Estland, krijgen kinderen veel minder les dan hier.

Een leesconsulent die met kinderen mooie boeken uitkiest, een regisseur met wie ze toneelspelen, een dichter die hen helpt met gedichten schrijven, een kok die met hen kookt – dat zijn geen beunhazen die de leerkracht verdrijven, maar vakmensen. Hun inbreng is een verrijking. Leraren zijn onmisbaar, maar ik hoop niet dat het idee om ook andere professionals in te zetten nu door dit stuitende gedrag van schoolbestuurders taboe is.