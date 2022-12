‘Van invloed van burgers vind ik geen aanwijzingen.’ Prettige feestdagen!

Op de valreep van het jaar peilde Maurice de Hond dertig zetels voor de niet-bestaande partij van Pieter Omtzigt. Sinds Pim Fortuyn is het ‘gat op rechts’ niet zo groot geweest als nu. De Hond deed een boeiende gedachtenoefening en vroeg aan zijn respondenten wat zij zouden stemmen mét en zonder een imaginaire lijst-Omtzigt. Voor het CDA was de uitkomst dramatisch: drie zetels als Omtzigt zou meedoen, zes zetels zonder de voormalige partijgenoot annex kwelgeest. Het succes van Omtzigt is de spiegel van de onverbiddelijke neergang van het CDA.

Wat Omtzigt des te interessanter maakt, is dat hij niet makkelijk kan worden weggezet als populist. Hij werkt hard, weerde zich in het pensioendebat en bracht deze week nog iets aan de oppervlakte van het VWS-gekluns over de Sywert-miljoenen. Hij is de gedroomde parlementariër, die drukt waar het pijn doet. Zoals de meesten kan ik zijn bijdrage aan het door en door technocratische pensioendebat niet beoordelen. Maar als hij voor eenderde gelijk heeft, dan moeten we ons over het nieuwe stelsel duchtig zorgen maken.

De onderwerpen die u en ik wel kunnen volgen, geven niet veel aanleiding voor vertrouwen. Voor het eerst vraag ik me af: kunnen onze bestuurders het eigenlijk wel? Dat is een onrustbarende gedachte. ‘Stikstof’ is een aaneenrijging van krankzinnig gedetailleerde maakbaarheidsillusies en praktisch geblunder; na de toeslagenaffaire meende minister Hoekstra, destijds Financiën, dat zijn ministerie moest worden opgeknipt – met voorspelbaar non-resultaat, zoals vorige week te lezen in NRC; bij Buitenlandse Zaken zijn ze drukker met hun eigen racisme dan met Rusland. Nog even doorzetten en Omtzigt heeft in zijn eentje evenveel virtuele zetels als de hele coalitie.

Omtzigt volgt een koers die de meerderheid van de bevolking voor ogen staat. Sociaal-cultureel rechtsaf, economisch naar links. Minder migratie, minder markt. Dat ‘gat op rechts’ is er al jaren, maar de politieke werkelijkheid wijst de andere kant op. Dat is vooral pijnlijk voor het CDA. Er schijnt nu ook een Omtzigt-partij te zijn, vooralsnog zonder Omtzigt maar wel grotendeels gerekruteerd onder voormalige CDA’ers die zich niet meer in de partij herkennen. De implosie van het CDA is de gebeurtenis van het jaar. D66 staat er ook beroerd voor, maar daar zijn ze gewend dat regeren halveren is. Meer nog dan de Partij van de Arbeid was het CDA de partij die de bovenkant met de onderkant wist te verbinden. De bovenkant bestuurde, met een luisterend oor naar de besognes van de onderkant, zoals het betaamde onder een christelijke paraplu. Het werkt niet meer.

Merkwaardig is dat de SP hiervan niet de vruchten weet te plukken. Cultureel behoudend en economisch naar links, dat zou het keurmerk van de SP moeten zijn. Ooit typeerde SCP-directeur Paul Schnabel partijleider Jan Marijnissen als een Brabantse dorpspastoor die de deuren van zijn parochianen langsgaat om hun noden te lenigen. Dochter Lilian Marijnissen is deze maand vijf jaar partijleider. Ze blijft steken op negen zetels in de Kamer en raakt er ook kwijt aan de spookpartij van Omtzigt. Ik sprak Maurice Glasman, lid van het Britse Hogerhuis voor Labour en oprichter van Blue Labour, een beweging die stevig socialisme combineert met conservatisme. Wij hebben in Nederland een SP die hetzelfde idee uitdraagt, maar waarom lukt dat zo slecht, vroeg ik hem. Wat is hun standpunt over immigratie, wilde hij meteen weten. Onhelder, ze duiken, zei ik. ‘No more questions’, antwoordde Glasman.

Migratie is twintig jaar na Fortuyn nog altijd de politieke lakmoesproef, omdat daar de vraag brandt of we nog iets over onszelf te zeggen hebben. Bestuurders willen maar niet begrijpen dat het wordt opgemerkt als je wekelijks luidkeels roept dat het met de immigratie zo niet verder kan, om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag. Dat geldt voor premier Rutte, die beloften doet zoals een ander zijn neus snuit. Het geldt eens te meer voor het CDA. Vooraanstaande CDA’ers zeggen steevast met bezorgde gezichten dat de migratie onhoudbaar is en moet worden teruggedrongen.

De laatste was minister Karien van Gennip, in het kerstnummer van Elsevier. Ze zei dat ze een staatscommissie demografie heeft ingesteld, volgens het Nederlandse stramien dat een probleem is opgelost zodra er een commissie over gaat. Van die staatscommissie weet ik iets af, en vooral van de voorafgaande gevechten om er de tanden alvast uit te trekken. Een variant was CDA-minister Hoekstra die in de zomer via De Telegraaf liet weten dat het stikstofgesol met de boeren afgelopen moest zijn. Coalitiepartijen boos, waarna de vrede werd hersteld in afwachting van het rapport-Remkes. Daarna over boeren nooit meer iets gehoord van Hoekstra. Het CDA wil wel, maar kan niet.

De verklaring voor de dertig zetels voor Omtzigts niet-bestaande partij en drie zetels voor het CDA: de relatie tussen stemmen en kiezen is verbroken. Wat zich voltrekt, beschreef de Leidse politicoloog Peter Mair al in 2013 in zijn briljante boek Ruling the Void (‘De leegte regeert’): politieke partijen vallen steeds meer samen met de staat, de burger heeft allengs minder in te brengen en wordt steeds chagrijniger. Die tendens is sinds het boek van Mair uitkwam alleen maar pregnanter geworden, nu klimaat en grondrechten hoofdthema’s zijn geworden. Allebei moeten doorgang vinden, ongeacht wat u ervan vindt. Onlangs promoveerde Harm Rienks in Groningen op een onderzoek naar de samenhang tussen opkomst, stemkeuze en beleid in Nederlandse gemeenten. Er bleek geen verband. ‘Van invloed van burgers vind ik geen aanwijzingen’, aldus de jonge promovendus. Prettige feestdagen!