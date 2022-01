Van iemand die zo veel macht heeft als deze minister, mag worden verwacht dat hij zijn feiten op orde heeft

‘Vandaag las ik de berichtgeving over minister Kuipers. Ik werd er verdrietig van’, schreef een lezer deze week. ‘Op deze manier komt het vertrouwen van burgers in de politiek nooit terug.’

Ze verwees naar de berichtgeving over de grafieken die de minister van Volksgezondheid tijdens de persconferentie had laten zien. Aanvankelijk was er vooral enthousiasme over de grafieken. Ze maakten immers in een oogopslag duidelijk hoe belangrijk het was je te laten boosteren en te laten prikken. Bij nadere bestudering bleek echter dat hij een verkeerde vergelijking had gemaakt, waardoor vooral het effect van de boosterprik werd overschat.

Onze data-expert Xander van Uffelen legde in een stuk en in een interview op onze site feitelijk uit wat er niet klopte aan de cijfers.

Kuipers’ uitspraken over het effect van het 2G-beleid waren ook te optimistisch. Het invoeren van 2G kan een positief effect hebben op de ziekenhuisopnamen, maar houdt de besmettingsgolf door de omikronvariant echt niet tegen, zoals Kuipers beweerde.

Hadden jullie dat niet wat voorzichtiger kunnen opschrijven, vroeg de lezer zich af. ‘Op deze manier is het, vrees ik, de laatste keer dat mensen zoals Ernst Kuipers en Robbert Dijkgraaf de moedige stap naar de politiek maken. Want tegen spoken kun je niet vechten. Als alles wat je als minister zegt zó wordt uitgemolken dat je het fout doet, dan is dat echt slopend, voor de persoon, maar ook voor ons democratische systeem.’

Wij zijn er juist van overtuigd dat een kritische opstelling de democratie sterker maakt. Journalisten moeten uitspraken van politici voortdurend grondig controleren. Als wij die taak verwaarlozen, neemt het wantrouwen op termijn veel meer toe. Van iemand die zo veel macht heeft over onze levens als deze minister, mag bovendien worden verwacht dat hij zijn feiten op orde heeft.

Dat neemt niet weg dat je hier niet direct vernietigend over hoeft te oordelen, dat je zo’n fout best kunt vergeven. Daarbij helpt het wel als de minister zijn fout ook gewoon ruiterlijk toegeeft, zoals wij overigens ook deden toen een van de grafieken die wij hadden gepubliceerd niet bleek te kloppen.