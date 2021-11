Van Gaal wil het niet meer over politiek hebben en Wijnaldum concentreert zich op de wedstrijd

Nederland heeft zich geplaatst voor de eindronde van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, dus nu moeten we er ook naar toe. Lang konden we ons verschuilen achter de dooddoener dat we eerst maar eens kwalificatie moesten afdwingen, maar nu wordt het menens. Het WK begint op 21 november 2022, dus er komt een debat van een jaar aan over de vraag of deelnemen wel verantwoord is en wat we, als we gaan (en dat doen we) aanmoeten met de sociale misstanden in het oliestaatje.

De afgelopen dagen zag je al een beetje aankomen wat er gaat gebeuren. Minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen (recentelijk van de bank gekomen om in blessuretijd Sigrid Kaag te vervangen) verklaarde dat hij de motie waarin de regering wordt gesommeerd tijdens het WK geen afvaardiging naar Qatar te sturen, naast zich neer zal leggen. Hij wil de ‘ordelijke relatie’ die Nederland met Qatar onderhoudt niet in gevaar brengen, vooral omdat Nederland Qatar nodig heeft om mensen uit Afghanistan te krijgen. Gelukkig gaat het niet om het geld. Mocht Nederland op 18 december de finale spelen, dan gaan premier Rutte en de koning naar Qatar - een beetje voor de wedstrijd maar vooral voor de Afghaanse tolken.

Bondscoach Louis van Gaal had het vorige week nog uitgebreid over de aanpak van de coronacrisis. Nederlanders die langer dan drie weken in het buitenland wonen, hebben de gewoonte onze softe aanpak op het gebied van misdaad en pandemieën te hekelen. Zo ook Luis van Gaal die vond dat Nederlanders nog wat kunnen opsteken van de Portugese gehoorzaamheid aan hun leiders.

Maar onmiddellijk na de zege op Noorwegen werd Louis een ander mens. Hij wilde niets zeggen over de kwestie-Qatar: ‘Het is niet aan de bondscoach of spelers om over politieke zaken te praten’, zei hij. ‘Daar heb je andere heren voor.’ Hij moest het ‘houden bij topsport’ en ‘er is overal wel wat.’ Zo was zijn vriend Peter R. de Vries vermoord - alsof dat zo leuk was.

Georginio Wijnaldum zei namens de spelers dat ‘ons werk voetballen is’ en dat hij zich wenste te concentreren op de wedstrijden. Wijnaldums voorzitter en geldschieter bij Paris Saint-Germain heet Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi. Hij is een zakenman uit Qatar, dus was het logisch dat Wijnaldum zich op de vlakte hield. Kritiek uit hij over dertig jaar wel in een reconstructie van Andere Tijden Sport.

De KNVB vindt dat ‘deelname de kans op verbeteringen vergroot’, een optimistische opstelling die, gezien het meest recente rapport van Amnesty International, Reality Check 2021, tamelijk opportunistisch is. Er zijn na alle ophef rond de 6.500 doden die vielen bij de bouw van de stadions wettelijk wel dingen verbeterd, alleen worden de wetten amper nageleefd, bleek uit een reportage van The Guardian. Immigranten moeten nog steeds hun paspoort inleveren en werken nog altijd voor slavenlonen.

De Deense voetbalbond verklaarde na de plaatsing voor het WK dat zijn spelers zich kritisch zullen blijven opstellen en de sponsors van het team maakten op de kleding van de spelers ruimte vrij voor boodschappen tegen de mensonwaardige toestanden in Qatar. Dat is tenminste iets - althans meer dan het niets van Oranje.

Maar goed, we hebben nog een jaar om iets te doen aan de sportswashing – sport als de grote witwasser van elke misstand. Misschien zetten de spelers straks een geborduurde kritische noot in de kraag van hun shirt – mits netjes gevouwen zie je er niks van, maar het is goed tegen het schuldgevoel.