Van een overheid als supersurveillant wordt niemand beter, ook de NCTV zelf niet

De NCTV vraagt de politiek om meer bevoegdheden. Het zou helpen als de dienst liet zien dat hij zichzelf in de hand weet te houden.

Enig gevoel voor proportionaliteit is gepast in het oordeel over de manier waarop de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ‘in het geheim’ rapporteerde over politieke partijen. Het is immers niet zo dat de coördinator infiltreerde in Geert Wilders’ PVV om er zo op slinkse wijze achter te komen welke ideeën daar allemaal leven. Wel volgde de dienst de PVV-leider op Twitter, samen met zo’n miljoen anderen, om vervolgens vast te stellen dat hij daar ‘Nederlanders tegenover buitenlanders plaatst’ en daarover zorgen uit te spreken: ‘Dit kan voor sommigen bijdragen aan een voedingsbodem voor radicalisering.’

Bij Denk van hetzelfde laken een pak. Ook daar geen undercover-operatie, maar een bestudering van de openbare uitingen van de Denk-Kamerleden, met als conclusie dat die nogal eens ageren tegen het ‘meten met twee maten’ door de overheid. ‘Dit kan wantrouwen aanwakkeren tegen de overheid en voedt momenteel antidemocratische tendensen.’

Het roept vooral de vraag op waarom ze bij de NCTV dachten dat het veel nut had om tijd en moeite te besteden aan dit soort ‘monitorberichten’ en ze vervolgens breed te verspreiden onder ministeries, gemeenten, politie en buitenlandse inlichtingendiensten. Alsof ze daar geen kranten kunnen lezen.

De woede van Wilders en van Denk-leider Azarkan verdient dan ook enige relativering. Veel stiekems is hier niet gebeurd. Verwondering ligt meer voor de hand: waarom zou een zichzelf respecterende dienst zichzelf zo kwetsbaar willen maken? Alles komt immers ooit uit, en nu het zover is, resteert het beeld van een overheidsinstantie die allerlei Nederlanders, inclusief politici, de hele dag in de gaten loopt te houden en daar rapportjes over schrijft – niet eens vanwege hun gedragingen, maar vanwege hun meningen.

En dat is niet voor het eerst. Vorig jaar nog bleek ook Defensie zonder aankondiging te zijn overgegaan tot het willekeurig verzamelen van allerhande ‘maatschappelijke uitingen en ontwikkelingen’ in de samenleving, waartoe een breed gezelschap van Nederlanders werd gevolgd. Ook daar gold: alleen op basis van openbare bronnen, maar wel hetzelfde beeld van een overheid die zichzelf ziet als surveillant en daarin geen maat weet te houden.

De NCTV klaagt al geruime tijd over te beperkte bevoegdheden en kampt met groeiende onwil in het parlement om die verder op te rekken. Zou het niet helpen als de dienst om te beginnen eens wat meer zelfbeheersing aan de dag legt?