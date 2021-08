Van een land met Srebrenica in zijn morele rugzakje mag meer verwacht worden

Een Afghaan probeert asiel te krijgen bij de Amerikaanse ambassade. Beeld Getty

Met de Taliban inmiddels in Kabul, komt de Tweede Kamer dinsdag tijdelijk terug van reces voor een debat over Afghanistan – en vooral de vraag wat Nederland op dit late tijdstip nog kan doen voor zijn voormalige lokale medewerkers in dat land. Vele noodkreten van mensen die op cruciale momenten de Nederlandse inspanning ondersteunden, bleven de afgelopen tijd onbeantwoord – of stuitten op botte afwijzing.

Gevreesd moet dus worden dat het Kamerdebat voor veel Afghanen die Nederland hielpen te laat komt. Een discussie over het gevaar van ijsbergen op het achterdek van een snel zinkende Titanic. Met dat verschil dat de Haagse verantwoordelijken niet op de plek zitten waar de doodsangsten worden uitgestaan.

Pijnlijk de afgelopen weken was de stilte in Den Haag. Van de betrokken bewindslieden werd weinig vernomen, uitgezonderd demissionair minister van Defensie Bijleveld die een krant liet optekenen dat ze graag nog vier jaar minister blijft.

Ook bij minister Kaag en haar departement Buitenlandse Zaken – waarvan je een centrale rol zou verwachten bij zo’n grote internationale crisis – bleef het opvallend stil. Demissionair premier Rutte hield zich al helemaal verre van deze zaak – maar wijdde hij er dit weekend wel een tweet aan. Zo koerste Nederland op deze onvermijdelijke ijsberg af met zorgeloze en zelfgenoegzame nonchalance.

Op deze plek is de afgelopen tijd herhaaldelijk stilgestaan bij de lakse, trage en reactieve wijze waarop dit kabinet inspeelt op de gebeurtenissen in Afghanistan en zijn verantwoordelijkheid voor het lokale personeel daar, de tolken van de militaire missie voorop. Bureaucratische hobbels, ontbrekend politiek leiderschap en gebrek aan een gevoel van urgentie zijn hierbij al maanden leidend.

Onder druk van de Kamer is er wel beweging gekomen in het terughalen van tolken en het weghalen van sommige bureaucratische hobbels. Maar nog altijd ontvangen Afghanen van de ambassade een mail met eisen die strenger zijn dan de door de Kamer in 2019 aangenomen tolkenregeling. De Kamer stond erbij en keek ernaar. Wat zijn haar wensen, zelfs als ze door een meerderheid worden aanvaard, eigenlijk waard?

Het armzalige regeringsstandpunt is dat zij ‘terughoudend’ zal zijn in het honoreren van verzoeken van andere lokale helpers die geen militaire tolken waren uit vrees voor een ‘niet beheersbare toename’ van het aantal aanvragen. Waar blijft in dit standpunt de weging van de Nederlandse verantwoordelijkheid voor wat er nu in Afghanistan gebeurt – en staat te gebeuren?

Angst als enige raadgever van beleid – is de Nederlandse politiek nog in staat tot andere uitkomsten te komen? Die lokale helpers waren de kurk waarop de Nederlandse inspanning dreef. Hun noodkreten verdienen meer dan de achteloze afwijzing die ze nu krijgen.

Het is de dure plicht van de Nederlandse politiek zich nu nog een keer goed in de spiegel aan te kijken, na twintig jaar besluiten en debatten over Afghanistan die vaak vooral de Haagse werkelijkheid weerspiegelden. Een land, een kabinet, een parlement met de ervaringen in Srebrenica in zijn morele rugzakje, zou moet weten op welke cruciale momenten het de ogen op de bal moet houden. Tot dusver is daar weinig van te merken.