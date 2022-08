Van ‘dreigend’ naar ‘feitelijk’ watertekort: mijn wichelroede sloeg erop aan

Er hing een weldadige loomte over het lommerrijke terras in de stad, toen woensdag om 14.15 uur de windstilte onder de platanen ruw werd verstoord door de schokgolf van een persalarm. Telefoontjes begonnen te kermen in de binnenzak. Een journalist veert dan op, als een junk in het zicht van de haven waar een tank vol adrenaline binnenvaart. Nieuws!

Het ANP had een schokkende melding. ‘Persalarm: Officieel watertekort vanwege droogte, verdeelplan treedt in werking.’ Daar had je het dus al: wekenlang warm, nu zitten we met de gebakken peren. En met te weinig water, dat spoedig op de bon zal gaan – econoom Barbara Baarsma broedt nog op een plan waarmee vermogende grootgebruikers uit Bloemendaal en Blaricum de rechten op hun dagelijkse dosis zwembadwater kunnen inkopen bij arme sloeberboertjes op de hoge zandgronden.

Ik keek om me heen op het terras: niemand sprong op om met emmers naar de grachten te rennen en er de laatste druppels uit te scheppen. Mogelijk zaten de meesten nog bij te komen van het andere luchtalarm dat het ANP een paar uur eerder had afgegeven: ‘Nick & Simon bevestigen soloplannen na geruchten over breuk.’ Het ergste moest toen dus nog komen.

In de follow-up werd het laatste nieuws uitgelegd. Sinds halverwege vorige maand was er volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al sprake van een ‘dreigend watertekort’, nu is er een ‘feitelijk watertekort’. Mijn wichelroede sloeg erop aan. We stonden boven op een verborgen moeras vol protocollen, procedures en beleidstaal. We zitten nu op ‘niveau 2’, ‘de verdringingsreeks wordt in werking gezet’, ‘niveau 3 dreigt’.

In 1997 hebben we nog collectief gelachen om Willem-Alexander, die de leemte tussen zijn studie en het koningschap ging opvullen met ‘watermanagement’ – interviewer Paul Witteman gaf het startschot voor het lachsalvo met zijn even legendarische tegenvraag: ‘Párdon?’

Dat lachen was een beetje dom van ons. Het zou ons nog vergaan. Droogte is een serieus probleem, dat we (of ‘zullie in Den Haag’) veel te lang hebben veronachtzaamd – zoals zoveel problemen die je van mijlenver zag aankomen en die we voor ons uitschoven. Nu, 25 jaar later, is het watermanagement van WA uitgegroeid tot een bestuurlijk waterhoofd. Hoe krijg je zo ooit het lek boven?

Twee jaar terug schetste ik dat waterhoofd al op deze plek, sindsdien zijn er alleen maar puisten bijgekomen. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat had toen 46 aanbevelingen gedaan in een rapport van de ‘Beleidstafel Droogte’. Die ‘beleidstafel’ bestaat uit vertegenwoordigers van vier ministeries, Rijkswaterstaat, het Managementteam Watertekorten, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Bestuurlijk Platform Zoetwater, de Staf Deltacommissaris, de Vewin en het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Ook waren er nog het ‘Bestuurlijk Platform Zoetwater’ en de ‘Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie’, die opereerden ‘in samenwerking met de kennisinstellingen’.

En nu is dus het Managementteam Watertekorten (MTW) bijeengeroepen, voor het eerst sinds 2018. Alsof de rayonhoofden vergaderen over een Elfstedentocht. Omdat ook ik dreigde te verzuipen in deze zee, nam ik mijn toevlucht tot Wikipedia: ‘Het MTW wordt geadviseerd door de waterbeheerders, verenigd in de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg (IPO).’

Op het terras heb ik zachtjes zitten huilen. Het traanwater schonk ik aan de platanen, die het dankbaar opzogen.