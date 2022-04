Van de term ‘staatsontvoeringen’ schrikken sommigen, maar voor veel betrokkenen is het een rake typering

‘#Staatsontvoeringen’ was dagen trending op sociale media na het vlammende betoog dat Peter Pannekoek hield over de 1.115 uit huis geplaatste kinderen van toeslagenslachtoffers. Het is begrijpelijk dat zowel minister Weerwind (Rechtsbescherming) als Bureau Jeugdzorg zelf enorm zijn geschrokken van die benaming. Maar vele betrokkenen vinden het een rake benaming.

De sector doet het makkelijk af als mediagestuurd populisme. Een kind wordt ‘natuurlijk nooit zomaar’ uit huis geplaatst. Ook kan Bureau Jeugdzorg zich nooit goed verdedigen, omdat men nu eenmaal aan privacyregels gebonden is. Er gaat óók ontzettend veel goed, daar moeten de media over berichten. En jeugdbeschermers hebben met ontzettend veel wantrouwen en geweld te maken. Daar moet het debat over gaan.

Maar het gaat niet over individuele casussen. We moeten een fundamenteel debat voeren over ethiek en recht in de jeugdzorg. De kritiek richt zich bijvoorbeeld op de manier van uit huis plaatsen, op de rechtspositie van ouders en kinderen, de structurele onveiligheid van uit huis geplaatste kinderen in residentiële jeugdzorginstellingen (75 procent krijgt met geweld te maken). Op de verplichte onthechting, de rammelende bewijsvoering om een uithuisplaatsing te onderbouwen. Op de separatie en isolatie in JeugdzorgPlus. Op het aanvechtbare principe van de ‘aanvaardbare termijn’. Thuisplaatsing, terug naar de eigen ouders is na het verstrijken van die termijn onaanvaardbaar, ook als de ouders niets of niets meer te verwijten valt. Eindeloos doorplaatsen van kinderen binnen de jeugdzorg is daarentegen wél aanvaardbaar. Enzovoorts.

Kritiek op misstanden in de jeugdzorg dateert van ver voor de toeslagenaffaire. Denk bijvoorbeeld aan het rapport-De Winter over geweld in de jeugdzorg vanaf 1945. De toeslagenaffaire heeft het alleen op scherp gezet. Niemand betwist dat er geregeld moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Dat het verdomd lastig is als je als jeugdbeschermer in een vechtscheiding moet opereren. Maar het middel moet niet erger zijn dan de kwaal.

Een uithuisplaatsing op zichzelf is traumatiserend voor een kind. Eufemistisch gesteld gebeurt dat bepaald niet op een zachtzinnige manier. Soms haalt het zelfs het nieuws, zoals onlangs in Lelystad omdat de hele buurt ernstig geschokt was. Was er soms een gevaarlijke voortvluchtige crimineel opgedoken? Nee. ‘Het zou gaan om een uithuisplaatsing van een kind, waar de bewoners van het huis zich tegen verzetten. Volgens een ooggetuige gebruikte de politie drie zogeheten flashbangs. De flitsgranaten gingen af toen het arrestatieteam in actie kwam. Ook de brandweer en ambulancepersoneel was ter plaatse. Er stonden tientallen politieagenten bij elke in- en uitgang van het hofje in de Zuiderzeewijk.’ Aldus Omroep Flevoland.

Stonden de ouders hun kind naar het leven? Dan moet je natuurlijk een kind in veiligheid brengen, hoewel er toch minder ingrijpende methoden denkbaar zijn. Maar veel te vaak is dat niet het geval en zijn slechts onbewezen onderbuikgevoelens en een gespannen relatie tussen ouders en hulpverleners debet aan wat uiteindelijk resulteert in een uithuisplaatsing. Bekijk bijvoorbeeld eens de aangrijpende documentaire Goede Moeders. Ik beschreef ooit hoe zelfs een conflict over passend onderwijs voor een hoogbegaafd kind op deze manier kan escaleren.

Ik kijk uit naar de serie van Jojanneke van den Berge over de jeugdzorg. Ze portretteert onder meer Eli. Een jonge vrouw die euthanasie kreeg vanwege het uitzichtloze en ondraaglijke psychisch leed dat haar in jaren gesloten jeugdzorg is aangedaan.

Diep schokkend. Iemand in de knop van haar leven, de wereld zou voor haar open moeten liggen. De aangeboden ‘hulp’ bij de al traumatiserende vechtscheiding van haar ouders, bestond uit het meisje stelselmatig onherstelbaar verder te beschadigen. De documentaire Jason toonde hoe verwoestend de effecten van isoleren en fixeren in JeugdzorgPlus zijn. Deze methode om een kind tegen zichzelf te beschermen is volgens kinderen die het ondergingen helaas een manier om méér in plaats van minder suïcidaal te worden.

Ook een dochter van toeslagenslachtoffer Karin van Opstal, die ik op deze plek vaker aanhaalde, is te zien in de serie. Ze is misbruikt in een jeugdzorginstelling en langdurig geïsoleerd omdat ze door dat misbruik getraumatiseerd was. En Doke, met haar moeder op de vlucht voor de jeugdzorg. Een geëscaleerd leerplichtconflict.

Er is groeiende en gegronde maatschappelijke verontwaardiging over de manier waarop we jeugdzorg en jeugdbescherming organiseren. Hoog tijd voor een liefdevoller, rechtvaardiger systeem waarin kwetsbare gezinnen geholpen worden en kinderen daadwerkelijk worden beschermd. Tegen geweld binnen het gezin én tegen geweld buiten het gezin, in de jeugdzorg.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.