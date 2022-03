Van ‘de nieuwe bestuurscultuur’ geen spoor bij De Jonges rol in Sywerts deal

Van Pieter Winsemius – tweemaal minister geweest, gepokt en gemazeld in het openbaar bestuur – komt het leerstuk van het bestuurlijke uitstellen. Hij doceerde het in talloze openbare optredens en hij schreef het op in een geestig boekje vol opgedane Haagse managementwijsheden: als je iets een half jaar wilt uitstellen stel je een commissie in, als je de boel tweeënhalf jaar wilt traineren een stuurgroep en als je vier jaar uitstel wenst een taskforce.

Onduidelijk is in welke van deze Winsemiuscategorieën we het ‘integrale onderzoek’ naar de aankoop van beschermingsmiddelen in de coronacrisis moeten indelen (in de wandeling: de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel). Feit is dat het in juni 2021 is besteld door het ministerie van Volksgezondheid bij Deloitte Forensic & Dispute Services bv, dat het eerst vóór de zomer van 2021 klaar zou zijn, toen ná die zomer, dat er vervolgens een boekje met notities kwijtraakte om later weer boven water te komen, enfin, lang verhaal kort: het is er nog steeds niet.

Vóór de zomer van 2022, is het nieuwe streven. Want het is heel ingewikkeld, en de minister hecht aan ‘zorgvuldigheid en volledigheid’. In het vertragingstheorema van Winsemius verdient de zin ‘hier moeten we héél zorgvuldig naar kijken’ een aparte vermelding. Zoek voor de grap eens in de archieven op de trefwoorden ‘Rutte’ en ‘heel zorgvuldig’.

Dat het zo lang duurt, heeft, naast nadelen (zoals: het duurt veel te lang, we zijn al een zwik ministers verder), ook voordelen (zoals: het duurt lekker lang, we zijn al een zwik ministers verder). Want zolang het onderzoek loopt, kan Hugo de Jonge ‘geen commentaar’ zeggen wanneer deze krant een bloemlezing uit zijn appjes publiceert, een bloemlezing waaruit valt op te maken dat De Jonge het gezuig van Sywert van Lienden op Twitter en op televisie zo zat was, dat hij er bij een hoge ambtenaar op aandrong om de man in godsnaam binnen te hengelen.

En zolang het onderzoek loopt, kan de nieuwste minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, zeggen dat ze niet kan voldoen aan het verzoek van een meerderheid van de Tweede Kamer om een feitenrelaas te openbaren over de appjes van minister De Jonge. Want dat zou het zorgvuldige onderzoek maar doorkruisen.

Een tijdje geleden – het was nog vóórdat de Volkskrant onthulde dat Van Lienden en zijn kompanen weliswaar hadden beweerd dat ze ‘om niet’ aan het helpen waren, maar ondertussen buitensporig hadden verdiend aan de pandemie – ging het in Den Haag veel over ‘de nieuwe bestuurscultuur’. Over het belang van transparantie, en van de Tweede Kamer snel en volledig informeren, want dingen achterhouden voor de volksvertegenwoordiging zou nooit meer gebeuren na het schandaal rond de toeslagen en de vele pogingen dit onder het tapijt te vegen. De premier vond het ook héél belangrijk, zo liet hij vanaf het zadel van zijn fiets weten. Hij had zelf ‘radicale ideeën’ over de nieuwe openheid en het nieuwe besturen, sterker, hij was er altijd al voorstander van geweest, nog sterker, die hele nieuwe bestuurscultuur had hij zelf bedacht.

Ondertussen procedeert het ministerie van VWS zich drie slagen in de rondte tegen openbaarmaking van documenten rond de mondkapjesdeal, heeft de Volkskrant negen maanden moeten wroeten om een paar appjes boven water te krijgen, en legt het ministerie verzoeken van de Tweede Kamer naast zich neer. Dinsdag kan de Tweede Kamer laten zien of zij durft door te bijten.