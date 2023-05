LEEUWARDEN - Wachtende mensen voor een geldautomaat van Geldmaat In Leeuwarden. Beeld ANP

Rente

Knarsetandend lees ik de berichten waarin door mijn bank megawinsten worden gemaakt en ik word afgescheept met een kruimeltje rente en ongevraagde rentepunten. Van alle mooie praatjes van de bank word ik inmiddels ook flauw. Overstappen is geen sinecure en dat is het enige dat me weerhoudt. Het zou goed zijn wanneer de Europese Centrale Bank de banken dwingt tot het werken met één format en ik met een druk op een knop mijn bankzaken bij een andere bank kan onderbrengen, inclusief alle lopende betalingen en ontvangsten. Het versterkt de concurentie. Men heeft het ernaar gemaakt.

Wim Zevering, Ermelo

Spaarrente

Banken boeken megawinsten, maar zijn karig met het verhogen van spaarrente. Waarna allerlei deskundigen uitleggen hoe dat komt. Te weinig concurrentie en dat is de schuld van toezichthouder DNB. Bovendien: banken hóéven helemaal geen rente te betalen. En de top gaat het alleen om aandeelhouderswaarde. Dus zij dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Oh nee: de ING verhoogt de rente naar maar liefst 0,75 procent. Toch bang voor reputatieschade?

Peter Nierop, Leusden

Nieuws?

‘Grote banken boeken megawinst, maar blijven nog heel karig met het verhogen van de spaarrente'. Is dit nieuws? Is het ooit anders geweest? Heeft het nieuwswaarde?

Gerardo Corredor, Yecla (Spanje)

Geen verbazing

Mij verbaast de winst bij de banken niet meer. Net de nota van de Rabobank ontvangen van het opheffen van de rekening van mijn (overleden) vader. 15 euro voor het overboeken van het resterende saldo van nog geen 45.

Manon Kant, Alkmaar