Er stond weer een gevoel in de krant. Dat is niet gek of ongebruikelijk, want we leven in een tijdsgewricht waarin gevoelens met grote eerbied tegemoet worden getreden. In dit geval ging het om het gevoel van iemand die zich liever niet laat vaccineren tegen corona, ze stond in de dinsdagkrant, ze noemde er redenen voor, ze heeft erover nagedacht, ze is resoluut, ze heeft er ruzie met haar zoon voor over. En toen zei ze dit: ‘Als ik straks ziek word, kan ik voor mijn gevoel geen aanspraak meer maken op een ic-bed. Zo groot is de polarisatie inmiddels.’

Gevoelens moet je niet nodeloos kwetsen, want we hebben allemaal weleens potsierlijke gevoelens, maar hier werd, met alle respect, erop los geleuterd. Er bestaat helemaal niet zoiets als ‘aanspraak kunnen maken op een ic-bed’. Het is de taal van mensen die gewend zijn eisend door het leven te gaan en overal rechten menen te ontwaren.

Terwijl: niemand kan een ic-bed opeisen. Een ic-bed is een privilege dat een mens kan toevallen in levensbedreigende situaties, zonder aanziens des persoons, met of zonder prik. Sterker: ic-afdelingen liggen tegenwoordig vol ongevaccineerden. En geen ic-arts die ‘Gaat u maar thuis onder een dekentje liggen, met uw principes’ kan, mag of zal zeggen.

Niettemin: het gevoel is er. En van alle gevoelens zijn gevoelens van verzonnen slachtofferschap de hardnekkigste.

Op de vraag hoe het zover heeft kunnen komen kun je lange cultuurhistorische en sociologische analyses loslaten waarin vaak de begrippen individualisering en selfiecultuur vallen. Vervolgens begint iemand over de slappe opvoeding van tegenwoordig en voor je het weet prijst een ander de Chinezen die weliswaar lullig omgaan met de Oeigoeren, maar geen last hebben van burgers met gevoelens.

Ondertussen zitten ze we er wel mooi mee. Thuis keken we daarom met mededogen naar Hugo de Jonge en Mark Rutte die om alle gevoelens heen moeten slalommen zonder de voelende medemens opzichtig uit te lachen of ‘krijg toch corona’ in het gezicht te hoesten.

Totdat het ons te binnen schoot dat ze in Den Haag zelf ook altijd wel weg hebben geweten met gevoelenspolitiek en belevenissenbeleid. Nog niet zo vreselijk lang geleden werd het in doorsnee veiliger op straat, maar omdat de mensen zich onveilig vóélden, zo bleek uit allerhande veiligheidsmonitoren, werd ‘keihard aanpakken’ het adagium. Het ging over ‘tuig’ en over permissie om inbrekers zelf in elkaar te slaan. Alles voor de veiligheidsperceptie.

Nog niet zo lang geleden werd een groot nummer gemaakt van 130 kilometer per uur rijden op de snelweg. Er was 132 miljoen euro uitgetrokken voor langere invoegstroken, de tijdwinst was ongeveer 1 procent rekende iemand voor, maar daar ging het niet om. Het ging om ‘de beleving van de automobilist’ die niet snapt waarom hij zich moet inhouden als de weg zich vijfbaans en leeg voor hem uitstrekt.

Nog niet zo lang geleden werden mensen die in levensgevaar verkeren omdat ze voor Nederland hebben gewerkt, achtergelaten in Afghanistan. Omdat hier onder geen beding het gevoel mag heersen dat Nederland nodeloos gastvrij is.

Nog niet zo lang geleden werden mensen die administratieve fouten maken bij het aanvragen van een uitkering of een toeslag, genadeloos vervolgd door de staat. Omdat de hardwerkende Nederlander niet het gevoel mag krijgen dat zijn belastinggeld over de balk wordt gegooid.

Wie op perceptie en beleving regeert, zal burgers met gevoelens oogsten.