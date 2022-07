Vakantie van oude woorden en gedachten

Op een haar na vakantie. Effe weg van je oude woorden en gedachten, in de hoop dat er in de stilte nieuwe voor in de plaats komen. Op de laatste werkdag moet er – uiteraard – nog van alles.

Halverwege de dag is er van dat alles nog niets terecht gekomen. Eerst het geweldige verhaal van Maartje Bakker lezen over acht van de passagiers van de Zodiac, die op 1 augustus 2016 vanuit Libië richting Europa vertrok, een toekomst vol hordes tegemoet. Op de foto’s van fotograaf César Dezfuli staan jongens met zwemvesten, haringen in een ton.

Een zin van een van de jongens, Neboth, over herinneringen, brengt me op een gedachte voor het reisverhaal waar ik al lang aan werk, een verhaal over een totaal andere reis als van de Zodiac, méér verschillen zijn nauwelijks mogelijk, maar toch: een verhaal waarvoor ik al meer dan een jaar aantekeningen bijhoud, in afwachting van de gelegenheid er meer mee te doen dan er steeds maar weer losse flarden van gedachten aan toe te voegen.

Het is bepaald geen grootste gedachte, maar wel meteen noteren die handel natuurlijk, je mag nooit uitsluiten dat-ie later, in de juiste context, niet alsnog briljant zal blijken.

Document opzoeken. Niet direct vinden.

Nog eens grondig zoeken.

Nee, niks. Leegte.

Remco Campert over een gestolen fiets in Eetlezen: ‘Eerst geloof je niet dat hij weg is. Maar zowel met als zonder bril is het duidelijk dat hij niet meer staat waar je hem achterliet. (…) Je loopt het blok om en als je de hoek van je straat weer omslaat, hoop je dat hij, als door een wonder, plotseling weer is teruggekeerd naar de plek waar hij hoort.’

Zeven keer opnieuw zoek ik vergeefs naar het verloren documentje, maar het weigert op magische wijze op te duiken vanuit een vergeten uithoek van mijn computer. Hoeveel pagina’s waren het? Zeven? Acht? Vijftien? Of was het meer een verhaal-in-aanbouw? Mogelijk een half-af boek. Vermoedelijk eerder een zo goed als voltooid meesterwerk. Hoe langer het vruchteloos door mijn archief klikken aanhoudt, hoe omvangrijker het verlies wordt. Dit is je straf, zeg ik opgefokt tegen mijn in het met vingerafdrukken bezaaide schermpje gespiegelde hoofd. Dat komt er nou van.

Waarvan, of straf waarvoor, dat weet niemand.

De gedachten drijven richting de passagiers van de Zodiac, naar Oumar die wilde schrijven, en nu clementines plukt, naar het feit dat dat dan nog een succesverhaal is, naar alle rampspoed waardoor de hele dag door overal mensen getroffen worden, naar alle rampspoed waaraan ik aan de lopende band ontkom, maar het is met particuliere ellende als met het luciferdoosje en de Dom: als je de één maar dichtbij genoeg houdt, lijkt-ie even groot als de ander.

En ik weet wel: ik kan ieder moment opnieuw beginnen, en het verhaal zou zomaar eens beter kunnen worden dan het in eerste aanleg ooit was, maar het kan in elk geval nooit meer precies hetzelfde verhaal worden dat het in eerste aanleg was. Die woorden, zinnen en gedachten zijn voorgoed kwijt, weggelekt in het putje waar de digitale stop even los gezeten moet hebben.

Het liefst zou ik alles bewaren, al mijn gedachten ieder moment kunnen blijven terugroepen. Zomaar een verdwenen documentje vormt het ontastbare bewijs dat je niet alles bij je kunt houden. Dat je op vakantie kunt van je oude woorden en gedachten, maar je oude woorden en gedachten kennelijk ook van jou.