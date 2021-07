Vakantie! De Nederlandse zorgeloosheid is een stip op de horizon geworden

Wie denkt dat een vaccinatiebewijs bij overkokende besmettingscijfers genoeg is voor een onbezorgde vakantie, moet misschien niet meeluisteren bij de ANWB-alarmcentrale: ‘We zitten hier met vijf man langs de kant van de weg en kunnen niet zoveel’, meldt een beller met autopech in Spanje. De sleepwagen is al met zijn kapotte auto vertrokken, vroeger reed je dan mee, maar nu mag dat ineens niet meer. ‘Weten jullie misschien een taxi of zo?’

Jarenlang genoten Nederlanders van een tamelijk roekeloze wijze van vakantie vieren, in de volle overtuiging dat wij altijd recht hebben op hulp, hoe stupide we ons ook gedragen, en dat alles dus wel weer goed zal komen. Dat leerde ik twee jaar geleden, toen ik de eerste dag van het hoogseizoen volgde hoe de ANWB-alarmcentrale in Den Haag op volle vakantiesterkte hulp verleent. Toen vertelden telefonisten grinnikend over oudere leden die hun caravan al jaren hebben ingeruild voor het vliegtuig en inmiddels rustig met hartklachten gaan bergbeklimmen in Nepal. En over de mevrouw die eisend belde omdat ze ‘heel snel een inbussleutel nummer 12’ nodig had en of dat even kon worden geregeld. Ze bleek niet eens ANWB-lid.

Nu ben ik terug om te zien hoe corona die verwende zorgeloosheid verandert. Korte samenvatting: de zorgeloosheid bleef, maar nu als verre stip op de horizon. Tussen ons en die stip heerst grote onzekerheid, die moeilijk te verteren is voor Nederlanders. ‘Alle coronainformatie staat overzichtelijk op onze site’, zegt teamleider Sandy Assenberg, ‘maar oudere leden willen graag toch iemand live aan de telefoon hebben die alles nog even persoonlijk met ze doorneemt: ik ga naar Duitsland, wat moet ik doen.’

Het wordt allemaal geduldig opgevangen door opvallend jonge vakantiekrachten, studenten vaak, die hier na een compleet collegejaar te zijn opgehokt achter hun laptops nog de hele zomer in een kantoorgebouw zijn opgesloten, in de hoop hun studieschuld af te lossen (Denk daar ook even aan, wanneer u jongeren de schuld van alles geeft).

Neem Jara Winkelhof, die onverstoorbaar bespreekt wat ze allemaal naar haar hoofd krijgt dit jaar (‘We merken nogal dat mensen nu wel héél erg toe zijn aan vakantie, hahaha’) En als er dan ook wat stuk gaat, dan kunnen mensen ‘helemaal hoog in de emotie’ aan de lijn hangen. ‘Iedereen heeft daar recht op’, vindt Jara, die ze even laat uitrazen en dan vriendelijk zegt: ‘Ik weet dat u daar staat, maar misschien lukt het u toch even te genieten van de omgeving en er het beste van te maken, terwijl de garage uw auto onderzoekt.’

Dit valt niet altijd goed.

ANWB-hulpverleners Remke Blijdorp (rechts) en Nynke de Jong Beeld Margriet Oostveen

Wat meevalt: bij de telefonisten die klaarzitten voor ziekte en ziekenhuisopnamen, is het nog rustig. Tegenvallend: dat hotels nu al op onvoorspelbare wijze testcertificaten vragen. Zo kwamen mensen die getest en al op de terugreis vanuit Italië waren en pech kregen in Oostenrijk in de problemen: testbewijs verlopen, waren ’s avonds laat nergens meer onder te brengen. ‘Dat testen is een dingetje’, zegt telefonist Remke Blijdorp, student Spaans. ‘Er is nu nóg meer stress om nog op tijd die grens over te komen.’

Teamleider Sandy Assenberg hoort ook veel klachten over huurauto’s die opeens niet worden meegegeven, omdat afstandsregels bijvoorbeeld vereisen dat alle passagiers lid zijn van één gezin. ‘Vooral in Oost-Europa heeft ieder land eigen regels, dat is moeilijk werken.’ Checkt u dit even!

Beter nieuws brengt Caroline Hondius, manager van het ANWB-steunpunt in Barcelona, waar ook nog 24 medewerkers aan de lijn zitten. Zij is net even in Nederland, houdt haar rode mondkapje consequent op, maar is tegelijk opvallend relaxed over het moment dat Nederland ‘op rood’ kan gaan. Dankzij de Europese afspraken over het coronapaspoort heeft Caroline in Spanje ‘helemaal niet de indruk’ dat Nederlanders niet meer welkom zouden zijn, ‘al kunnen landen natuurlijk altijd wat extra maatregelen opleggen’. Integendeel: Catalonië heeft haar net laten weten dat ze daar drie coronahotels openen voor reizigers, twee in Barcelona en een in Girona: wie besmet is en niet terug kan vliegen, kan daar op kosten van de Catalaanse overheid terecht.

Veel plezier!