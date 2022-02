Vaccineren blijft verstandig. Maar wie dat niet doet, zit het algemeen belang nauwelijks in de weg

Een medewerker van de GGD zet een boosterprik in Ahoy in Rotterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Minister Kuipers brengt een nieuwe, frisse dynamiek in het coronabeleid. Voor het eerst in twee jaar tijd is dit geen weekend van nerveus wachten op de lekken uit het Outbreak Management Team (OMT) en het Catshuis. Kuipers maakte zijn voornemens donderdag gewoon bekend. Het OMT zal daarover adviseren, maar toch van goede huize moeten komen om er nog veel aan te veranderen.

Daarmee draait Kuipers de bewijslast om. Lange tijd waren de virologen en de artsen leidend. De politiek moest argumenten aanvoeren om hun adviezen niet over te nemen. Dat is de volgorde die past bij een noodsituatie, Kuipers’ omkering mag dan ook worden beschouwd als een teken dat het land die toestand nu officieel achter zich gaat laten.

De nieuwe versoepelingen passen daarbij. Van de theaters en de bioscopen tot aan de cafés en de voetbalstadions, herleeft in de loop van deze maand het oude normaal vrijwel helemaal. Dat is niet voor het eerst, maar nu toch nóg beter nieuws dan in de zomers van 2020 en 2021. Want nu is het nog winter. De omikronvariant raast al weken vrijwel ongehinderd door het land zonder dat de ziekenhuizen overbelast raken. Dat kan alleen maar beter worden als straks de zon ook weer wat hoger aan de hemel staat.

Eigen verantwoordelijkheid

Dat het kabinet niet meteen alle remmen durft los te gooien, valt te begrijpen. Na alle keren dat het dat wél deed, verslapte de aandacht in het land zo rap dat de zorg alweer snel om strengere maatregelen smeekte. Het leidde tot het jojo-beleid dat Hugo de Jonge vaak zo kwalijk werd genomen door een groot deel van de Tweede Kamer. Dat risico lijkt verdwenen, het moment nadert dat het kabinet moet verklaren dat de strijd tegen besmetting (afstand houden, handen wassen, drukke plekken mijden) vooral een kwestie wordt van eigen verantwoordelijkheid. Maar zolang nog lang niet alle ziekenhuizen weer op oude kracht draaien, kan het geen kwaad om het stap voor stap te blijven doen.

Wel dringt zich één vraag op over de prioriteiten die Kuipers daarbij hanteert. De corona-toegangsbewijzen blijven verplicht. De minister ziet die als tegenwicht om de sluitingstijden te kunnen verruimen en de zalen en de stadions weer te vullen. Zelfs als dat de afweging is die nog moet worden gemaakt, pakt die hier precies verkeerd uit. Geen instrument raakt immers zo aan de grondrechten als de QR-code, gezien het onderscheid dat die maakt tussen mensen.

Algemeen belang

Wie gebruik maakte van het recht om zich niet te laten vaccineren, stond het afgelopen jaar het recht van anderen op toegankelijke gezondheidszorg in de weg. Maar dat argument valt nu snel weg. Vaccineren is nog altijd verstandig, maar wie het niet doet zit het algemeen belang nauwelijks meer in de weg.

Het coronatoegangsbeleid wordt daarom steeds minder proportioneel en kan nooit het laatste corona-instrument zijn dat sneuvelt. Vandaar de groeiende maatschappelijke weerstand, ook onder wél gevaccineerde mensen. De petitie tegen het 3G-beleid heeft inmiddels ruim 800 duizend ondertekenaars. Dat is niet vaak eerder vertoond.

Eén van de redenen voor Kuipers’ vroege bekendmaking van de nieuwe regels is ook dat de volksvertegenwoordiging nog een week de tijd heeft om de prioriteiten bij te stellen. Van die gelegenheid moest de Tweede Kamer maar eens gebruik gaan maken.