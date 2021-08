Vaccinaties: laat De Jonge het eerst eens met wat aansporingen proberen

De laatste bezoekers van deze grote vaccinatie-locatie in Houten krijgen begin augustus een uitgeleide met trompet. Beeld Marcel van den Bergh

Demissionair minister De Jonge had woensdag een politieke meevaller. Nadat hij een dag lang de bezwaren van veertien Kamerfracties tegen elke vorm van vaccinatiedrang had aangehoord, hielpen VVD, D66, CDA en Volt hem alsnog aan het houvast dat hij zocht: de krapst mogelijke meerderheid van de Kamer heeft niet langer principële problemen met het idee om geld te gaan vragen voor coronatesten en daarmee de vaccinatiedrang op te voeren.

Dat is nogal een ommekeer, na een jaar waarin het kabinet steeds benadrukte dat vaccinatie zonder dwang of drang zou blijven. Dat de wind nu draait, is een direct gevolg van de nieuwe fase in de epidemie: met 75 procent van de volwassenen volledig ingeënt en dus buiten ernstig gevaar, smelt het draagvlak voor de sociale beperkingen snel weg. Zodra eind volgende maand iedereen de kans heeft gehad om de vaccinatie te krijgen, is dat nog sterker het geval. Maar als dan nog steeds zo’n 15 procent het vaccin niet heeft, is echte groepsimmuniteit nog niet bereikt. Zeker voor grotere bijeenkomsten blijft een bewijs van immuniteit dan nog wel even nodig om nieuwe lokale uitbraken te voorkomen. Wie niet gevaccineerd wil worden, zal het dan steeds opnieuw van een testbewijs moeten hebben en daar dus hinder van ondervinden.

Nu is met enige vaccinatiedrang niets mis. De maatschappelijke prijs van de epidemie is zo hoog, dat van ­iedereen een bijdrage mag worden verwacht om ernstiger schade te voorkomen. Het recht op zelfbeschikking weegt zwaar, maar het is nooit een vrijbrief om risico’s te veroorzaken voor anderen. En zolang testen gratis en laagdrempelig is, valt het met de drang nog wel mee.

De tegenstanders hebben wel gelijk dat dit verandert zodra er een prijskaartje aan zit. Via de portemonnee wordt de druk dan fors opgevoerd, bovendien met neveneffecten die de sociale ongelijkheid vergroten. Het ene gezin kan dan nog wel een avondje uit met testbewijzen, terwijl het voor een ander onbereikbaar wordt.

Het kabinet moet zich afvragen of het die ingrijpende stap wil zetten nu de andere mogelijkheden om de vaccinatiegraad te verhogen nog lang niet zijn uitgeput. Alleen wie toch al wilde, is nu gevaccineerd. Ondanks voornemens om de twijfelaars alsnog te overtuigen en ook de mensen te bereiken die de post van de GGD niet hebben geopend of begrepen, staan de maatregelen nog in de kinderschoenen. Daar horen De Jonges prioriteiten nu te liggen.