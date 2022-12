Vaak is conflictvermijding niet meer dan veinzen allerlei talen niet te spreken

De trein van het Poolse stadje Przemyśl naar Warschau zat propvol. Iedereen wilde kennelijk naar Warschau deze vrijdagmiddag. Zon hadden we al een tijd niet gezien, maar de Pool kan goed zonder zon, had ik me laten vertellen.

Bij mij in de coupé nam een gezin plaats dat een grote hoeveelheid worstenbroodjes bij zich had. De worstenbroodjes waren nog warm en zaten in zilverpapier gewikkeld. Iedere keer als ik dacht, nu zijn ze klaar, kwam er nog een worstenbroodje uit de tas en al snel begon het in de coupé naar een slager te ruiken. Toen de trein het centraal station van Warschau naderde namen we met een knikje afscheid van elkaar.

Om de indringende geur van de worst te bestrijden had ik halverwege de reis op het toilet aftershave over me heen gesprenkeld. Openbaar vervoer is een hete dans van intimiteit en distantie, doorgaans niet talig. Zeker in landen waar je de taal niet beheerst. Global English mag dan aan een overwinningstocht bezig zijn, er zijn genoeg burgers die zich met handen en voeten verstaanbaar moeten maken.

Ik liep door nachtelijk Warschau naar mijn hotel, een tijd liepen dronken jongeren met me mee. Zij gaven hun eigen invulling aan het begrip uitgaan. Het Global English was ze niet vreemd, maar ik deed alsof ik hen niet verstond. Vaak is conflictvermijding niet meer dan met overtuiging veinzen allerlei talen niet te spreken, geuren niet te ruiken, in noodgevallen doet men alsof men doof is.

De bar in het hotel was het tegendeel van de treincoupé: leeg, de indringende geur van schoonmaakmiddel. Om een vriend van mij, de vertaler Pools-Nederlands Karol Lesman, te eren bestelde ik schnaps.

Ook tot in deze bar was het Global English doorgedrongen en de barkeeper drong mij een tweede glas op met het bevel: ‘Take two.’