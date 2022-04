Uw sekscolumnist heeft geen seks. Al een jaar niet.

Ze schrijft hier elke twee weken over seks, maar actrice Joy Delima heeft al een jaar geen seks gehad.

Deze week is het precies een jaar geleden dat ik seks had met een ander. Wat? Ja ja, uw sekscolumnist heeft geen seks. En u maar denken dat ik Sex and the City zelve was.

Dit is niet de eerste keer in mijn leven dat ik een jaar geen seks heb gehad, maar wel de eerste keer dat ik vanwege mijn columns zoveel heb mogen reflecteren op dat seksloze bestaan. Het begon allemaal met die laatste keer seks met een ander. Mijn bedpartner ging over heel wat grenzen heen en het enige wat ik zei was: ‘…’ Precies ja: niks. Terwijl ik daar bezig was, dacht ik: hoe ga ik dit nou uitleggen aan u, de Lezer, terwijl ik gisteren nog schreef over hoe belangrijk communicatie is?

Toen hij even later lag te snurken, dacht ik aan hoe weinig ik had genoten van de seks. Niet omdat hij mij niet wilde bevredigen, volgens mij vroeg hij op een gegeven moment zelfs iets van ‘Vind je dit lekker?’, maar omdat ik niet in staat was om mijn verlangens te communiceren. Zodra hij de eerste grens overging, dacht ik weer aan de aanranding op mijn 17de en klapte ik dicht. Waarom zou ik nog casual seks hebben als ik er toch niet van kon genieten? Wat haalde ik er dan nog uit? Bovendien moest ik overduidelijk een trauma verwerken dat zich nog in mijn lijf bevond. Dus zette ik een groot kruis door casual seks. Ik moest leren communiceren, nee zeggen en sekspartners vinden die ik vertrouw.

Nou, dat ‘nee zeggen’ ging me retegoed af in het begin. Ik kwam in de zomer drie keer in een seksuele situatie terecht waarin ik mijn grenzen durfde aan te geven en we het hielden bij zoenen of handwerk. Meer dan dat wilde ik niet. Het doel was om mijn eigen seksuele narratief te herontdekken, te herschrijven. Maar onbewust koos ik de ‘makkelijke’ weg. De drie jonge mannen met wie ik in de zomer oefende, waren namelijk anders dan mijn gewoonlijke partners. Ze waren alle drie jonger en kleiner dan ik en ze hadden geen enkele machtspositie. Het waren jongens van wie ik zeker wist dat ik ze aankon, als ze ineens mijn grens over zouden gaan. En dat deden ze ook een beetje. Maar zoals ik had voorspeld luisterden ze, al was het soms met tegenzin, naar mijn ‘nee’.

Had ik het ook gedurfd als ze ouder, langer en machtiger waren geweest? Hoe pijnlijk het ook klinkt: ik denk het niet. Daarom stopte ik helemaal met seks met anderen, kocht een nieuwe vibrator (want #selflove) en werkte aan mijn communicatieve vaardigheden.

En nu zijn we een jaar verder. Ik leerde dat mijn les niet ligt in het vermijden van seksueel contact, maar juist in het aangaan van die contacten, maar dan wel met nieuwe voorwaarden. Mijn probleem ligt in de confrontatie met de Ander. Het afgelopen jaar ben ik seks letterlijk uit de weg gegaan. Maar op die manier schrijf ik geen nieuw narratief. Ik zet het enkel op pauze. Dus ik wil onderhand weer op play gaan drukken, maar dan wel op vertraagd afspelen.

Ik schrijf dit niet met een negatieve ondertoon. Dit is echt een nieuwe, positieve bewustwording. Ik heb maandenlang kunnen fantaseren over de seks die ik wél wil en misschien vooral gefantaseerd over het type persoon waarmee ik dat op een veilige manier wil ontdekken. In zekere zin ben ik hogere eisen gaan stellen aan mijn partners én aan mezelf. Op dit punt was ik zonder die ruimte voor zelfreflectie misschien nog lang niet geweest. Waar een celibatair jaar wel niet allemaal goed voor is.

joy.delima@volkskrant.nl