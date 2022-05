Uw nieuwe wethouders, mede mogelijk gemaakt door Suitsupply

Werp een blik op de wethouders die dezer dagen worden benoemd en zie: Suitsupply doet goede zaken. De reclames mogen dan de indruk wekken dat mannen in pak altijd vergezeld zijn van een halfnaakt model op stiletto’s dat gedrapeerd is over het aanrechtblad van een roestvrijstalen designkeuken; voortaan denk ik toch eerder aan de vijf wethouders van de gemeente Woensdrecht, goedmoedig poserend voor een boom. En aan de mannen van Dantumadiel, wandelend door het Friese landschap met de hands-on tred van Hugo de Jonge. Of aan de vier van Katwijk, kaarsrecht op een chesterfield.

In 2018 maakte ik op twitter een serie over #diversiteit in nieuwe colleges van burgemeester en wethouders. Nu de eerste colleges van 2022-2026 bekend worden, een nieuwe serie. — Nicolien Badura (@nicolienbadura) 28 april 2022

Ze dragen grijs en vooral heel veel blauw: lichtblauw, donkerblauw, blauw-met-ruitjes. Soms is het overhemd wit of zelfs roze, maar vaker is het blauw: lichtblauw, donkerblauw, blauwe streepjes. Soms zijn de dassen groen, rood of oranje, maar de meeste zijn blauw.

Nederland wordt bestuurd door vijftig tinten blauw. Nicolien Badura, coördinator bestuurlijke integriteit bij de gemeente Rotterdam, verzamelt op Twitter sinds eind april foto’s van de nieuwe colleges van B en W. Haar draadje is even ontluisterend als geestig, vanwege de eenvormigheid en herhaling. Hulst, Meierijstad, Oss, Vlissingen, Zoeterwoude: er zijn in Nederland talloze gemeenten waar kennelijk niemand een wenkbrauw optrekt als de wethoudersploeg louter uit mannen bestaat.

In Kerkrade vergaderden elf mannen over een nieuwe coalitie, zes van hen zijn inmiddels wethouder. ‘Lekker gewerkt mannen!’, schrijft Badura bij de foto. In Vijfheerenlanden bestaat de ploeg daadwerkelijk uit vijf heren. ‘Van de 154 gemeenten waarin wethouders zijn voorgesteld aan de raad of reeds zijn benoemd, zijn er 46 met alleen mannelijke wethouders’, meldde het Algemeen Dagblad vrijdag.

De meeste ploegen tellen slechts één vrouw, omringd door drie, vier of vijf mannen, twitterde Badura. Héél divers is dat al. Andere diversiteit, bijvoorbeeld op het gebied van kleur, is nog schaarser. Degenen die zich graag luidkeels beklagen over de woke- dan wel feminisering van Nederland kunnen na een blik op het draadje opgelucht ademhalen.

Natuurlijk is het te prijzen dat de mannen in blauw ja hebben gezegd tegen een wethouderschap. Want makkelijk is het niet. Ook wethouders zijn doelwit van bedreigingen, intimidatie en agressie. Veel gemeenten zitten in grote financiële problemen door oplopende kosten van de jeugdzorg. Sinds 2015 zijn ze verantwoordelijkheid voor de bijstand, de sociale werkvoorziening en de zorg voor langdurig zieken en ouderen – ze dragen zorg voor de allerkwetsbaarsten, kortom. Er moeten moeilijke keuzes worden gemaakt: het zwembad weg, of het wijkcentrum? Ga er maar aan staan.

Maar juist door dat kluwen aan zware verantwoordelijkheden zouden politieke partijen ervan doordrongen moeten zijn hoe belangrijk het is dat niet iedereen dezelfde ervaringen en perspectieven heeft. ‘Uit onderzoek blijkt dat je besluitvorming beter niet alleen aan witte mannen kunt overlaten, maar dat er meer discussie ontstaat als teams gemengd zijn’, zei politicoloog Liza Mügge in het AD. ‘En dat levert betere resultaten op.’

Hoe komt het dat vrouwen wéér ontbreken in het college, vroegen journalisten aan de formateur en wethouders van de gemeente Zuidplas. De vier mannen leken – veelzeggend – overvallen door de vraag. ‘Als er vrouwen zouden zijn voorgedragen dan had geen partij daar a priori ‘nee’ tegen gezegd’, suste de formateur. Maar ja, ze waren er niet hè, suggereerde een ander – een argument waar zelfs premier Rutte niet meer mee wegkomt.

Ongemakkelijk lachje: zo, daar waren ze weer vanaf. Toch kreeg je het idee dat er maar weinig creativiteit en denkkracht aanwezig waren om iets te veranderen – en dat kon weleens de essentie zijn.