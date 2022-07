Utrechtse plan voor statushouders is te prijzen, maar lost het werkelijke probleem niet op

Het woningtekort zit een oplossing voor de asiel­opvang in de weg. Moeten we kleiner gaan wonen?

Waar veel Nederlandse gemeenten huiverig zijn om asielzoekers te huisvesten en statushouders een woning toe te wijzen, kiest Utrecht nu voor de vlucht naar voren. Zes weken lang zullen alle vrijkomende sociale huurwoningen worden toegewezen aan statushouders. Hierdoor krijgen 490 vluchtelingen met een verblijfsvergunning op korte termijn een woning. ‘Het doet even zeer, maar daarna kunnen we snel weer overgaan naar normaal’, zei wethouder Rachel Streefland.

De asielopvang zit al maandenlang in een impasse. Omdat gemeenten onvoldoende woningen ter beschikking stellen, moeten statushouders veel te lang in asielzoekerscentra blijven en kunnen ze niet met hun leven hier beginnen. Omdat zij niet kunnen bewegen, is er voor nieuwe vluchtelingen te weinig ruimte.

Maandenlang draaiden staatssecretaris Eric van den Burg (asielzaken) en de gemeenten om elkaar heen. Met noodverbanden werd de opvang overeind gehouden. Het probleem wordt echter pas echt opgelost als gemeenten iedereen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk een huis geven. Dat Utrecht hierbij nu het goede voorbeeld geeft, valt zeer te prijzen.

Het echte probleem blijft echter het grote tekort aan woningen. Hierdoor is er in de samenleving te weinig draagvlak voor het vluchtelingenbeleid, wat de rechts-populistische partijen met hun anti-immigratiestandpunt de wind in de zeilen geeft. Als je als Utrechtenaar zelf ruim elf jaar moet wachten op een sociale huurwoning, is het te begrijpen dat je niet blij bent met de komst van statushouders. Het is voor de gemiddelde wethouder niet eenvoudig om uit te leggen dat Utrechtenaren nog langer moeten wachten, omdat de gemeente vluchtelingen moet huisvesten. Dit dilemma verdwijnt pas als er voldoende huizen zijn.

Utrecht belooft de komende tweeënhalf jaar 2.500 tijdelijke sociale huurwoningen te bouwen. Het is te hopen dat het lukt. Deze week concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat het bouwen van tijdelijke huizen gecompliceerder is dan gedacht. Ook daarbij is het vinden van geschikte locaties ingewikkeld, ook daarbij wreekt zich de schaarste aan personeel.

De bouw van reguliere woningen blijft nog steeds achter. Door de stikstofcrisis wordt het bovendien alleen maar lastiger om nieuwe woningen te bouwen. De oplossing moet daarom wellicht ook worden gezocht in de huidige woningvoorraad. Nederlanders hebben gemiddeld veel vierkante meters tot hun beschikking, meer dan de meeste andere Europeanen. Er is dus ruimte om woningen op te splitsen en zo de woningvoorraad te vergroten.