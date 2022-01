Uitstekend dat Amsterdam nu al paal en perk stelt aan dark stores

Fietsers in dienst van bezorgbedrijf Gorillas werken vanuit kantorencomplex Init in Amsterdam-Oost. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Met de komst van flitsbezorgdiensten is de consumptiemaatschappij teruggebracht tot een nog kalere kern dan het woord suggereert: consumptie, zonder maatschappij. Voor je zak chips of andere impulsaankoop hoef je niet eens meer onder de mensen te komen. Je drukt op wat knoppen en binnen tien minuten staat de instantbevrediging voor de deur. Sociale interactie kan ook best op een schermpje.

De diensten, zoals Gorillas, Getir en Flink, die inmiddels zo’n 13 procent van Nederland bestrijken, hebben ook andere nadelen. Zo vestigen ze zich steeds vaker in woonbuurten, waar ze achter afgeplakte ramen van lege winkelpanden een mini-distributiecentrum opzetten om de belofte van snelle levering te kunnen nakomen. Op de stoep de elektrische fietsen van de bezorgers, die continu uitzwermen om de spullen op de plek van bestemming te krijgen. Die drukte komt bovenop het bestaande verkeer.

Deze dark stores hebben, in tegenstelling tot supermarkten, geen vergunning nodig. Daarmee kruipen zij door een maas van de wet die niet op hun komst was voorbereid. Disruptie, heet dat dan, in het jargon dat van tech-ondernemers is overgenomen: een met buitenproportionele bakken geld gefinancierde verstoring van de status quo, waarbij het breken van concurrenten, regels en sociale structuren als vooruitgang wordt gezien. Zie Facebook, Uber, Airbnb.

Dat de stad Amsterdam nu al in een vroeg stadium paal en perk stelt aan deze dark stores, is dan ook toe te juichen. Een stad of andere (lokale) samenleving hoeft zich disruptie niet te laten welgevallen, als de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Tegen Airbnb, Uber, en vastgoedinvesteerders nam de gemeente pas maatregelen toen het stedelijke weefsel al begon te ontrafelen; nu is de raad er vroeg bij met een druk op de pauzeknop. Nieuwe distributiecentra zijn voorlopig niet welkom, eerst maar eens kijken welke voorwaarden er aan de diensten kunnen worden gesteld.

Uiteindelijk bepalen consumenten hoeveel gemak ze nodig achten, en wat ze daarvoor willen betalen. Maar het hoeft de bezorgers van dat gemak niet te gemakkelijk te worden gemaakt.