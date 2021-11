Als je de achtergronden van het nieuws letterlijk neemt, dan was het gesprek tussen Joe Biden en Xi Jinping interessant. Met name de achtergrond van Xi trof mij. Hij had plaatsgenomen voor een gigantisch schilderij van dramatische rode bergtoppen, omgeven door mist en watervallen. Googlen wie dat dramatische schilderij gemaakt heeft, is niet makkelijk. Gelukkig had ik tijdens Nederland - Noorwegen ruim de tijd, en kwam ik er via Chinese sites en Google Translate achter dat het een werk van Hou Dechan betreft, uit 1994, en dat geen ander schilderij zo vaak op de Chinese televisie te zien is geweest. Het schilderij is 16 meter lang en 3 meter hoog.

Dat kun je allemaal te weten komen, dankzij de moderne tijd! Maar uiteindelijk toont Google Translate toch vooral wat je niet begrijpt, wanneer het schilderij als volgt wordt beschreven: ‘De prachtige ruimte lijkt te zijn verschenen als olifanten van dingen als zon, menstruatie, lucht, rivieren en rivieren.’