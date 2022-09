Uiteindelijk doen al die tijdelijke contracten de relatie tussen huurders en verhuurders meer kwaad dan goed

Tijdelijke huurcontracten moesten vooral meer huurwoningen opleveren, maar dat was buiten de neveneffecten gerekend. Geen wonder dat PvdA en CU er weer mee willen stoppen.

Niet alles pakt altijd uit zoals voorzien. Toen PvdA en VVD in 2016 de Wet Doorstroming Huurmarkt introduceerden, waren zij vooral op zoek naar een oplossing voor het schreeuwende tekort aan huurwoningen. Als particuliere huisbazen nou maar meer ruimte kregen in de voorwaarden, zou het aantrekkelijker worden om woningen te verhuren, aldus de overtuiging van toenmalig minister Stef Blok. De wet maakte het onder meer makkelijker om een woning voor een periode tot twee jaar te verhuren.

In een tijd waarin veel mensen na jaren van dalende huizenprijzen nog met onverkoopbare woningen zaten, gaf hun dat inderdaad wat meer vrijheid om tijdelijk te verhuren en later alsnog te verkopen. In de praktijk wordt die vrijheid door nogal wat commerciële verhuurders echter misbruikt om elke paar jaar de huren flink te verhogen. Een nieuw contract – al dan niet met dezelfde huurder – biedt immers volop mogelijkheden om de voorwaarden drastisch te veranderen.

Intussen is het tijdelijke contract de norm geworden onder particuliere verhuurders. De dupe zijn uiteraard de huurders, die op de oververhitte huurmarkt niet weten of ze binnenkort nog wel woonruimte hebben, maar die hun positie ten opzichte van de verhuurder wel danig zwakker zagen worden. Wie durft er nog verhaal te halen bij slecht onderhoud of een te hoge huur, met het risico dat dan het huurcontract niet wordt verlengd?

Bovendien rekken verhuurders hun eigen rechten steeds verder op met de introductie van steeds langere opzegtermijnen. Al enkele keren hebben rechters geoordeeld dat de ‘tijdelijkheid’ van de huurcontracten daarmee wel erg eenzijdig dreigt te worden. Het is bovendien niet het beste type verhuurder dat op de golven van Bloks wet is komen bovendrijven. De Woonbond inventariseerde de klachten en concludeerde dat huurders met een tijdelijk contract beduidend vaker last hebben van ongewenst gedrag van de verhuurder dan huurders met een vast contract.

Voor huurders gloort er weer wat perspectief nu de PvdA tot inkeer is gekomen en samen met de ChristenUnie een wetsvoorstel heeft ingediend om het tijdelijke contract weer in de ban te doen, enkele uitzonderingen daargelaten. Dat de ChristenUnie hier de eigen overtuiging volgt en zich even niets gelegen laat liggen aan de bezwaren van coalitiepartners VVD en CDA, getuigt van gezond dualisme. Nu hopen dat de rest van de Tweede Kamer de noodzaak ook inziet en het voorstel snel aan een meerderheid helpt.