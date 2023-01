Uit milde solidariteit met degene die ik was geweest ging ik naar het theater om de comeback van de operette te aanschouwen

Aan het eind van de jaren tachtig ging ik dwangmatig naar het toneel, ik dacht dat dat de beste manier was om zelf op het podium te komen. Mijn vader stopte me regelmatig geld toe, omdat theater Bildung was, maar af en toe stal ik ook. Voornamelijk van mijn ouders, van andere mensen durfde ik niet te stelen. Lafheid is een zegen. Was ik minder laf geweest, ik was jeugdcrimineel geworden.

Ik zag werkelijk alles, zelfs operette. Van mensen uit het vak, die ik af en toe sprak, begreep ik dat operette geen serieus te nemen kunstvorm was. Te Oostenrijks voor het Nederland van die tijd, denk ik. Die lustige Witwe van Franz Lehár, de titel zegt genoeg.

Met Operetta Land van Steef de Jong maakte operette als bekend een comeback in Nederland en uit milde solidariteit met degene die ik was geweest ging ik naar het Muziektheater om de comeback te aanschouwen.

Het stuk was minder Oostenrijks dan ik had gehoopt – jammer, want Nederland is steeds meer op Oostenrijk gaan lijken – maar de operette zelf werd licht geïroniseerd en toch heerlijk serieus genomen.

De aloude vraag werd gesteld waarom lijden diepzinniger lijkt dan de feestelijkheid van een goed einde voor eenieder. Universele rechtvaardigheid is oppervlakkig, luidt mijn conclusie. De Messias zal geen intellectueel zijn, veeleer een uitgelaten kleuter.

Verfrist verliet ik het theater. De charme van pakweg Die lustige Witwe is natuurlijk dat terwijl het verval buiten groteske vormen aanneemt, die Heiterkeit in het theater geen grenzen kent.

Godzijdank, alles is schaars behalve verval.

Ik eindig met de woorden die men regelmatig op het Oktoberfest kan horen. Want zo zal de wereld eindigen, half Oktoberfest, half operette. Iedereen zijn eigen lustige Witwe. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit.

De Messias komt niet te laat. Hij is niet meer nodig.