Uit ‘Idris Elba’s fight school’ blijkt weer hoe serieus de acteur zijn rolmodellenstatus neemt

Voor wie zich naar een succesvolle positie opwerkt, luidt de ongeschreven regel dat je niet moet vergeten waar je vandaan komt. En geen woorden, maar daden. Het weerhoudt talloze beroemdheden en influencers er niet van om op sociale media geregeld statements maken die moeten doorgaan voor engagement. Zo kregen verschillende cisgender hetero-artiesten en -influencers die deze zomer meevoeren met de botenoptocht van de Canal Parade de kritiek mee te liften op de aandacht voor Gay Pride zonder iets voor de lhbti-gemeenschap te betekenen.

Wie zijn rolmodellenstatus wel serieus neemt is de Britse acteur Idris Elba (The Wire, Luther), zag ik toen ik maandagavond een rondje googlede tijdens het bekijken van zijn programma Idris Elba’s fight school (Omroep Zwart). De lijst met goede doelen waarvoor hij zich inzet is omvangrijk. Hij steunt onder meer kankeronderzoek, zet zich in voor de strijd tegen aids en armoede en is samen met zijn vrouw VN-ambassadeur voor het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling. In 2019, toen Groot-Brittannië te maken had met een golf van steekincidenten onder jongeren, riep hij in een Instagramvideo op tot actie.

De Britse acteur Idris Elba (r) traint een jongere in 'Idris Elba's fight school'. Beeld Omroep Zwart

Met Idris Elba’s fight school is het niet bij een oproep gebleven. In de door Elba opgerichte boksschool krijgen acht jongeren uit achterstandswijken bokstraining, drie maanden lang, inclusief pension. Het doel: de jongeren discipline bijbrengen, een doel geven en zelfvertrouwen. Boksen gaf hemzelf als kind, opgroeiend in het Londense Hackney, ook de broodnodige structuur en houvast. Allemaal dingen die ontbreken in het moeilijke leven van de jongeren.

De jonge Britten maakten veel geweld mee. De 24-jarige Zeb was zelfs getuige van de moord op zijn beste vriend. Hij heeft er nog altijd nachtmerries van. De jongeren zeggen niets liever te willen dan meer rust en grip op hun leven. Maar hun worstelingen met slapeloosheid, depressieve gevoelens en algehele lamlendigheid zorgen ervoor dat alleen al op tijd komen voor sommigen een uitdaging is – tot grote irritatie van de rest van de groep, de trainers en Elba zelf. Het zal vast goed komen, dat moet haast wel, getuige de feelgoodsfeer die in het programma nooit ver weg is.

Elba’s jongeren deden denken aan het interview met Tim ’s Jongers afgelopen zondag in Buitenhof. Hij is directeur van de Wiardi Beckman Stichting en ervaringsdeskundige en maakt zich grote zorgen over de groeiende armoede in Nederland. ‘Zes Johan Cruyff Arena’s vol kinderen die in armoede zullen opgroeien’, om precies te zijn. Kinderen, aldus ’s Jongers, die voorbestemd zijn om nooit de coolste van de klas te zijn, die een lager schooladvies krijgen, in een minder goed betaalde baan terechtkomen en opgroeien in gezinnen met veel stress en problemen. Die kinderen verdienen volgens hem geschiktere ambtenaren, beter beleid en eerlijke politici. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf zat op de achtergrond en knikte.