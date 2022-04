De CDA-denktank heeft bedacht dat er een minimumleeftijd zou moet komen voor de aanschaf van fastfood. Meningen hierover: veel. Maar waar ik het liever over wil hebben is de denktank, als fenomeen.

De denktank was oorspronkelijk een think tank, afkomstig uit het Amerikaanse leger; een veilige plek om tijdens een oorlog strategieën uit te denken. Ik zie voor me: een bunker zonder ramen, met knipperend licht. Af en toe komt er iemand de think tank in gewankeld met een schotwond aan de schouder.

Dit is natuurlijk niet hoe de hedendaagse denktank eruitziet. Op de website van de CDA-denktank zie je mensen rond een tafel zitten met grote vellen papier, met veel pennen en waterflessen. Uit het plafond bungelen stopcontacten. Knotsgezellig en toch ook ‘urban’, vanwege die stopcontacten.

Dit tafereel doet af aan het woord denktank. Waar is de paniek, de ernstige urgentie? Wanneer mogen we een patatje? Om de angst te bedwingen?