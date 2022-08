‘U heeft drie verhuizingen lang uw adres niet geüpdatet?’, vroeg de bankmedewerker streng

Ik belde de bank. Ergens in april werd mijn portemonnee gestolen tijdens de Marathon Rotterdam (ik deed niet mee) en hoewel ik sindsdien herhaaldelijk een nieuwe zakelijke betaalpas heb aangevraagd, krijg ik steeds niks toegestuurd. Ik vergeet telkens óf de bank te bellen óf te checken of ze wel de juiste gegevens hebben en betaal de meeste rekeningen nu met mijn persoonlijke pas, ook die waarbij dat niet hoeft. Ondertussen leef ik in constante angst dat er om de haverklap brieven met pinpassen op iemands deurmat vallen. En dat diegene die de brieven opent, mijn pincode achterhaalt en mijn zakelijke rekening leegtrekt.

Ik ben stressgevoelig én vergeetachtig. Dit is de reden dat ik nooit bijbaantjes in cafés nam, en dat ik een paniekaanval kreeg de eerste keer dat ik als zzp’er een begroting in Excel probeerde te maken. Ik ben snel afgeleid, slecht in het uitvoeren van taken die me niet interesseren en obsessief over zaken waar ik wel om geef. Als iets me angst aanjaagt, verlamt het me, vervolgens vergeet ik het. Ik weet dat het cliché is: de kunstenaar die wel kan kneden, kan niet leven.

Eind juni werd de serie The Bear op streamingplatform Hulu gekwakt. In de serie keert jonge topchef Carmen ‘Carmy’ Berzatto terug naar thuisstad Chicago om het familierestaurant – hem nagelaten door zijn pas overleden broer – van de ondergang te redden. Carmy wil er een respectabele eettent van maken. De switch van verse kruiden met een pincet op minimalistische gerechtjes leggen naar vettige beefsandwiches in papiervellen rollen, is echter nogal groot. Carmy – getraumatiseerd, emotioneel geconstipeerd en niet uitgerust om met het rebelse personeel om te gaan – heeft bovendien te dealen met maffiabazen en gentrificatie. In acht afleveringen word je niet alleen aan zijn fragiele doch hilarische mentale gesteldheid blootgesteld, maar ook aan een herhaaldelijk afgaande bom van rauw vlees, hete olie, geslepen messen, scheldwoorden en héél veel stress. Tijdens het kijken moest ik een aantal keer halverwege een scène op de pauzeknop drukken zodat ik even in mijn bankkussen kon schreeuwen.

Op een gegeven moment, wanneer patissier Marcus kortsluiting heeft veroorzaakt na een donutexperiment, zitten hij en Carmy achter het restaurant een sigaret te roken. Marcus is sip. Om hem op te vrolijken geeft Carmy toe dat hijzelf op het hoogtepunt van zijn korte carrière per ongeluk de keuken van een toprestaurant in de hens zette. Het gevaar van die one-track mind, die obsessieve neigingen die veel kunstenaars hebben, wordt plotsklaps duidelijk. ‘You have this minute where you’re watching the fire. And you’re thinking, if I don’t do anything, this place will burn down. And all my anxiety will go away with it.’

Toen de bankmedewerker mijn gegevens checkte, vroeg ze of ik op een zeker adres in Rotterdam woonde. Ik zei van nee, maar drie jaar geleden wel.

‘U heeft drie verhuizingen lang uw adres niet geüpdatet?’, vroeg ze streng. Was uitleggen dat ik het druk had met mijn boek een goed excuus? In The Bear worden mensen per ongeluk neergestoken, staan chefs midden in de nacht te slaapkoken en wordt één hele aflevering gewijd aan een desastreuze pre-orderfunctie in een bestelapp. Het is een van de vermakelijkste, ontregelendste en best geschreven shows die ik in het afgelopen jaar heb gekeken. Het deed me ook een beetje berusten in mijn eigen gebreken.