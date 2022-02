Ik lees het heerlijke boek Moondust, waarin schrijver Andrew Smith iedereen portretteert die ooit op de maan heeft gelopen.

Het boek verscheen al in 2005, en dat zorgt voor een geruststellend ‘oude wereld’-gevoel. De problemen waar ik momenteel van wakker lig, speelden toen nog niet, of werden niet erkend. Daarnaast wordt er teruggekeken op een tijd die nóg naïever en optimistischer was. Prettig, als contragewicht tegen alle doem.

Tot een van die ex-astronauten opmerkt: ‘De kans dat je omkomt bij een vliegtuigongeluk is kleiner dan dat je sterft door een ‘civilization ending event’, zoals een meteoriet.’ Typisch een voorbeeld van iets wat ik een ‘angstaanjagende geruststelling’ noem. Je hoort bijvoorbeeld ook vaak dat keukentrapjes meer doden veroorzaken dan vliegtuigen, wat alleen maar resulteert in een diep wantrouwen jegens keukentrapjes. (En oké, ook enige opluchting dat je in een vliegtuig nooit een keukentrapje ziet.)

Hoe dan ook: vaarwel rust, welkom terug paniek. Is Poetin een civilization ending event?