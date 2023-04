Twitter, de apostel van onze tijd

Omdat Elon Musk zijn speeltje Twitter weleens zou kunnen opblazen wil onze nationale bibliotheek KB als de wiedeweerga alle Nederlandse tweets archiveren. De Duitsers zijn al druk bezig.

Álle tweets? Van iederéén? Jazeker! Anders weet u straks niet meer dat ene Henk heeft ontdekt dat ik een ‘hoernalist in dienst van de staat’ ben. Anders moet u straks verder leven zonder kennis van wat ik ooit, na twee flessen wijn, meende te moeten tweeten over Wierd Duk. Wat heet, niemand zou überhaupt nog weten wie Wierd Duk was. En wat een leegte, als we elkaar nooit meer om de oren kunnen slaan met uit context gelichte uitspraken die twaalf jaar geleden nog niet omstreden waren, maar nu lekker wel.

De woorden van de apostelen zijn nooit opgeslagen op een server, en zie wat er gebeurt: door The Passion zijn we gaan geloven dat zij preekten in teksten van Bløf, Marco Borsato en Frank Boeijen. Dat nooit meer. Archiveer!