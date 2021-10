Tweederde van de belastinghoogleraren klust bij op de zuidas. Dat is reden tot grote zorg

Belastinghoogleraren zouden na moeten denken over burgers, niet over belastingdruk van klanten.

Van de 61 belastinghoogleraren in Nederland zijn er achttien ook verbonden aan de vier grote accountantskantoren. 22 anderen werken naast hun hoogleraarschap bij advocatenkantoren en andere bedrijven die belastingadvies geven.

Tweederde van de Nederlandse belastinghoogleraren verdient dus een groot deel van hun inkomen op de spreekwoordelijke Zuidas . Dat is minder dan vijf jaar geleden - toen was het nog driekwart - maar niettemin reden tot grote zorg.

De kantoren waar het hier om gaat, geven meestal geen advies aan burgers die de dupe zijn van de Belastingdienst. Ze verdienen hun geld vooral met het adviseren van grote bedrijven en vermogende beleggers die hun belastingdruk graag zo laag mogelijk houden.

Het is goed om binding te houden met de praktijk is het verweer van de betrokken hoogleraren. Doordat je voorbeelden uit de praktijk kunt gebruiken, zou de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Bovendien zou nog nooit bewezen zijn dat de hoogleraren met onderzoek en onderwijs het belang van de achterban zouden dienen.

Nederlandse belastingadviseurs en -hoogleraren zagen het de afgelopen decennia als hun belangrijkste taak om het vestigingsklimaat te verbeteren. Bedrijven helpen om zo min mogelijk belasting te betalen, komt in deze taakopvatting op hetzelfde neer als bedrijven helpen om hun goederen zo efficiënt mogelijk te transporteren via de Rotterdamse haven.

Die taakopvatting is niet meer van deze tijd. Van belastinghoogleraren mag worden verwacht dat ze nadenken over de vraag wat een goed werkend, maar bovenal rechtvaardig belastingstelsel is. Daarbij zouden ze vooral aan de burger moeten denken en niet aan de klanten die ze tegenkomen in hun bestaan als belastingadviseur.

Het is een illusie dat de overheid met strenge wetten alle mazen in het belastingnet kan dichten. Geld is sinds het kapitaalverkeer in de jaren tachtig werd vrijgegeven, zo fluïde dat het overal doorheen glipt. Het ontwijken van belasting kan alleen voorkomen worden als alle betrokkenen naast een financiële ook een ethische afweging maken. Hoeveel belasting is rechtvaardig? Met welke aangifte handelen we het meest in de geest van de belastingwetten?

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën liet eind vorig jaar weten dat fiscalisten met een dubbele pet voorlopig niet meer welkom zijn in adviescommissies van de regering. Het zou goed zijn als universiteiten net zo streng worden.