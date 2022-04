Tweede Kamer, blijf wakker: niet wéér een grootscheepse onderwijsherziening

Er zijn weinig hoofden die staan naar dit hoofdpijndossier. Maar toch: let op. Woensdag gebeurt er in de Tweede Kamer iets belangrijks. Die bespreekt dan hoe het verder moet met de curriculumherziening in het basis- en voortgezet onderwijs. Die woordgroep alleen al brengt velen – ook ouders, ook leraren – aan het gapen, en begrijpelijk. Het gaat wél ergens over. Deze discussie, over wat scholieren moeten leren, leidt tot een besluit dat voor alle Nederlandse kinderen de toekomst kan veranderen. Leren ze wat ze moeten leren? Op een behoorlijk niveau?

Geen van de vorige ingrijpende veranderingen in het onderwijs heeft enige verbetering gebracht. Denk aan rampen als de Basisvorming, de Tweede Fase (of Studiehuis), het competentieleren, de rekentoets. En, van een andere orde: het leenstelsel. Dus, om grote hersteloperaties en parlementaire enquêtes en nog meer weglopende leraren te voorkomen: blijf alsjeblieft wakker, Kamer. Het mag geen hamerstuk worden. Hopelijk hebben ze zich erin verdiept.

Dat valt nog niet mee, want die hele curriculumdiscussie is de afgelopen acht jaar een energie- en geldslurpend project geweest, dat duizenden pagina’s jargonrijke tekst heeft uitgespuwd. Het begint in 2014 met #onderwijs2032, een ideeënbus die gretig werd volgepropt door iedereen met een geweldig idee, een te slijten product, belang of ideologie. In 2016 levert een commissie onder leiding van Paul Schnabel een rapport af dat door vrijwel niemand wordt toegejuicht. Het project gaat ‘afgeslankt’ verder als Curriculum.nu.

In 2020 wordt het eindelijk uit handen van de schoolbestuurders gehaald – die gaan niet over wat kinderen moeten leren. Het ministerie neemt de regie over. Het stelt een wetenschappelijke commissie in en de Stichting Leerplanontwikkeling gaat alvast aan de slag (nog vóór het Kamerbesluit – vreemd). Ook deze deskundigen leveren dikke rapporten af waarin ze stiekem nieuwe ideeën stoppen, zoals grotere aandacht voor ‘socialisatie en persoonsvorming’. Zijn dat kerndoelen?

Interessant detail: al die jaren zijn er, op een paar groepjes uitverkoren meedenkers na, amper leraren bij het project betrokken. Zij mogen het straks uitvoeren.

Gelukkig roeren zich nu uitstekende critici. Op 30 maart luisterde de Kamercommissie Onderwijs naar Jan Jimkes, wiskundige en ‘klokkenluider van de Tweede Fase’, en naar Wim van de Hulst, oud-wiskundeleraar. Kern van hun kritiek: houd het klein, werk stapsgewijs. Ga niet herzien wat goed gaat; pak de meest urgente problemen aan. Focus op knelpunten als de dalende prestaties in rekenen, lezen en schrijven; herzie met spoed de ‘referentieniveaus’ voor die vakken.

Jimkes bepleitte dat scholen leren van ‘best practices’ en dat ‘persoonsvorming’ buiten het curriculum blijft. Ook wil hij snel verbetering van de centrale eindexamens, vooral het ‘abominabele’ examen Nederlands (terecht!). Van de Hulst adviseert om de wetenschappelijke commissie op te heffen.

De Algemene Onderwijsbond onderschrijft deze kritiek grotendeels, blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. Zij wil dat de nadruk ligt op basiskennis- en vaardigheden en dat er wordt geluisterd naar leraren: zonder hun instemming wordt het niks.

Lichtpuntje: het lijkt erop dat minister Dennis Wiersma geluisterd heeft naar de kritiek en de zinnige adviezen. Dat blijkt uit een brief die hij maandag naar de Tweede Kamer stuurde. ‘Curriculum.nu is echt voltooid verleden tijd’, schrijft hij ferm. Niks grootscheepse herziening voorlopig. Ook hij wil beginnen met ‘het urgente onderhoud van kerndoelen’ en ‘enkele examenprogramma’s’.

En, verfrissend: hij wenst ‘vertrouwen en draagvlak’ van leraren en vakverenigingen. Zijn brief is een wonder van helderheid na de wollige vaagtaal van Arie Slob. Nu maar hopen dat Wiersma is opgewassen tegen het tekstspuwende leger van mensen die eten van de eeuwige veranderdrift in het onderwijs.