Twee vrouwen op Transaviagroene stoelen: ze dragen mondkapjes, maar van schermpjes hebben ze zichzelf verlost

Dat we zo langzamerhand echt het postcovidische tijdperk ingaan, zie je aan een teruggekeerd zelfbewustzijn in de reisbranche. Corendon adverteert met instagramwaardige reisbestemmingen. Ik geloof niet in telepathie – maar net toen ik bedacht dat ze in de reisbranche eens zouden moeten gaan adverteren met vakanties waarop je van Instagram verlóst wordt, bleek Transavia dat idee van mij te hebben overgenomen.

‘Schermpjes uit – de mooiste momenten beleef je samen’, las ik in een reclame in de papieren krant. Er is ook een reclamespotje. Daarin zien we thuiswerkende mensen met digitale apparaten die overduidelijk geen bijdrage leveren aan hun plezier in het samenzijn met anderen. Dan klinkt een stem: ‘Wat we eerst voor lief namen, waarderen we nu extra.’

Wat namen we eerst voor lief? Dat we vóór de digitale revolutie met andere mensen samen waren die niet constant naar schermpjes keken? Of dat we vóór de pandemie een of meerdere keren per jaar zonder vliegschaamte naar de zon vlogen? Bij Transavia komt het op hetzelfde neer. Luttele seconden na de constatering dat sommige dingen vroeger vanzelfsprekend waren, zien we twee vrouwen op Transaviagroene stoelen in het luchtruim. Ze dragen mondkapjes, maar van schermpjes hebben ze zichzelf verlost: ze bladeren samen door een boek waarvan ik hoop dat het een klassieke reisgids is en niet De 75 favoriete plekken van Instagram-travelers.

Even deed dat spotje bij mij wat het behoorde te doen. Toen herinnerde ik me de laatste keer dat ik zelf met deze maatschappij vloog. Het was lang voor de pandemie, mondkapjes droegen alleen nog Aziaten, maar schermpjes waren al overal. Je mag in de lucht niet bellen, maar zoals bekend kun je met schermpjes meer dan alleen telefoneren. Ik keek in dat vliegtuig om me heen en constateerde dat ik, jazeker, als enige in mijn rij zonder schermpje op zo’n Transaviagroene stoel zat.