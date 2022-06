Twee uur en veertien minuten later klonk het geluid van het voer dat synchroon in hun bakken viel

De mensen wilden af van de zinloze vraag die zich steeds weer opdrong, maar die niets anders deed dan de narigheid en het leed vergroten. In de nieuwe stallen op aarde weerklonken de woorden – soms in geprevel, vaak in hartverscheurend geschreeuw – in alle talen van de wereld: ‘Waarom moest dit ons overkomen… Waarom, waarom, waarom…?’

Ook in het Hollandse landschap hadden de nieuwe bazen met hun gekmakende technologie talloze stallen voor mensen uit de grond gestampt. In een van die stallen, aan de rand van een stad die net als alle andere steden van de wereld niet meer door mensen werd bevolkt, leefden Jasmijn en Rita naast elkaar. Jasmijn zei: ‘De aarde is zo groot, hun technologie en kennis zo grenzeloos. Als ze ons nou iets meer beweegruimte gaven. Ik mis de grond, Rita. Laat ze mij eerst een uurtje aan het gras voelen, daarna mogen ze met mij doen wat ze willen.’

Rita was een bijzondere vrouw. Zelfs onder de erbarmelijke omstandigheden van de laatste vijf jaar, die in het teken hadden gestaan van de komst van het superieure volk van een andere planeet, had ze een zachte blik in haar prachtige bruine ogen weten te behouden. Ze draaide zich om naar haar vriendin in de stal en zei: ‘Ik geloof dat ik weer zwanger ben. Die verdomde monsters weten precies wanneer ik vruchtbaar ben.’

Het leek er op dat Jasmijn was vergeten hoe te huilen. Zelfs als ze aan haar eigen bevalling van drie maanden geleden dacht, kwamen de tranen niet. Net als haar andere vier kinderen, was ook het jongste kind drie weken na de bevalling meegenomen. Er werd gezegd dat die smeerlappen niets lekkerder vonden dan babyvlees. Het verhaal deed de ronde dat ze de baby’s bij hun moeder weghaalden om ze voor de slachting een jaar of twee vet te mesten.

De stal was veel te klein voor de meer dan honderd vrouwen die er werden gehouden. Dit nieuwe vee zat zo dicht op elkaar dat de lichamen van de vrouwen door de talloze botsingen vol blauwe plekken zaten. Ze konden geen kant op, een kleine wandeling zat er alleen in als het melktijd was. Het buizensysteem nam hun moedermelk af, zonder dat ze ook maar een glimp opvingen van die buitenaardse tirannen.

Twee uur en veertien minuten later klonk het geluid van het voer dat synchroon in hun bakken viel. Terwijl ze naar de bakken bogen, hoorden ze het geschreeuw van een van de vrouwen die geen eten had gekregen. Geen eten betekende dat het aan vruchtbaarheid schortte en dat het haar tijd was om meegenomen te worden naar de slachterij. Maar het bleek gelukkig een klein defect in het systeem, de vrouw hoorde het eten komen en bedaarde.

‘Ik heb alle kinderen die ik hier heb gebaard, namen gegeven. Ik zal ze nooit vergeten’, zei Rita met een laatste beetje rebellie in haar stem. ‘Noah, Anouk, Ilse, Roel, Nicole.’

Sinds de komst van het superieure volk uit de andere planeet hadden ze het daglicht niet gezien. Toen de poorten opeens opengingen, zei Jasmijn tegen haar vriendin dat ze niet moest wanhopen. ‘Misschien mogen we wel even naar buiten.’

De vrouwen werden naar een andere ruimte geleid zonder dat hen een laatste blik op de zon werd gegund. Ze roken het bloed van de mensen die hen voor waren gegaan, begonnen te trillen als bergbloemen in de wind en vonden kracht in het liedje dat Rita in deze laatste minuten zong: ‘Ik ga slapen, ik ben moe. Doe mijn beide oogjes toe. Mama en papa houden vannacht, over mij en over mijn vriendjes de wacht…’

