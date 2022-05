Twee tips voor de consument die alles op mag lossen, terwijl het grootkapitaal geld verdient en de aarde verder vervuilt

Sommige lezers willen niet horen hoe rot alles in elkaar zit, ze willen oplossingen. Oplossingen zijn moeilijk, zeker als het hele systeem fout is. Dat systeem moet dus op zijn kop, of weg. Maar begint daar maar eens aan als je nog niet weet wat ervoor in de plaats moet komen. Kamikaze is geen fijn alternatief.

Daarom twee kleine tips, die helemaal passen binnen het huidige denkkader waarin de consument alles moet oplossen, terwijl het grootkapitaal mag doorgaan met geld verdienen en de aarde vervuilen: de snelkookpan en de opwindbare weegschaal. Geen wereldschokkende oplossingen, maar toch fijne beetjes die helpen.

Eerst maar even het allerkleinste beetje. Die weegschaal. Al jaren was het een grote ergernis dat ik de keukenweegschaal op batterijen, waarop je tot op de gram nauwkeurig ingrediënten kon afwegen, niet goed uit bleek te kunnen zetten. Het zal vast onhandigheid van mijzelf geweest zijn, maar hoe dan ook: regelmatig bleken de batterijen leeg op het moment dat ik enkele grammen gist of zout wilde afwegen. Terwijl je de stroom in zo’n apparaatje effectief maar een paar seconden per keer gebruikt. De rest van de tijd was hij dus energie aan het verbruiken in het kastje. Zonde!

Nu heb je vast toestelletjes met een dikke aan- uitknop die dit euvel verhelpen, maar ik heb online iets beters gevonden. Een weegschaal met een draaiknop eraan. Als je er een paar keer aan draait heb je opeens stroom om je waren mee af te wegen. Er komt geen batterij aan te pas. Een dynamo, of knijpkatprincipe dus. Werkt als een tierelier en is dus reuze handig. Als de stroom ooit uitvalt, kan ik er nog lustig op los wegen. Je hebt ook zaklampen en radio’s die volgens dit principe werken. Goed voor je weet maar nooit.

Helemaal blij ben ik met de snelkookpan. Ideaal nu de energieprijzen zo zijn gestegen, want alles wat je moet koken gaat stukken sneller. Vandaar die naam. En dan heb ik nog niet eens verteld wat ik er het geweldigst aan vind: je kunt er gedroogde bonen in koken die je niet eerst een etmaal hoeft te weken. Meteen snelkoken en opeten! Dat is echt fantastisch. Want ik weet vaak wel of ik dezelfde avond zin in bonen heb, maar niet of ik dat de volgende dag ook nog heb. Met een snelkookpan kun je je bonenbehoefte direct bevredigen, zonder je tot blik- of potvoer te wenden. Dit is lekkerder en veel goedkoper. Zo’n zak gedroogde bonen sla je echt voor een habbekrats op de kop.

Het is heel goed om bonen te eten. Ze zijn een supergezonde bron van eiwitten. We weten inmiddels allemaal dat het beter is direct eiwitrijke gewassen op te eten, dan ze eerst te voeren aan dieren om ze vervolgens als vlees naar binnen te werken. Vlees zet heel veel voer om in veel minder voedsel , dus dat is superinefficiënt. Meer groenten eten en minder vlees is het beste dat je als consument voor onze aarde kunt doen.

Tot zover mijn consumentenpraatje, maar uiteindelijke moet het systeem natuurlijk toch op de schop. Laten we daar aan werken terwijl we genieten van een lekker potje bonen.