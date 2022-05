Twee minuten voor Anna Kentie-Stoppelman

Meriam Kok uit Amsterdam arriveert op 6 december 1942 vanuit Westerbork in Auschwitz. Kort na aankomst wordt zij, samen met 794 anderen, vergast.

Ze is dan twaalf jaar.

Op de foto die ik van haar zie is ze een jaar of twee, drie misschien. Ze heeft een wit mutsje op en haar handen klemt ze om een bal.

Naast haar, tegen de muur, staat een bruine teddybeer.

Gisteren zou Meriam Kok 92 zijn geworden.

Het Twitteraccount van het Auschwitz Memorial plaatst elke dag foto’s plus beknopte levensbeschrijvingen van mensen die ooit in het kamp gevangen hebben gezeten. In een permanente herdenking worden 1.3 miljoen volgers herinnerd aan mensen die er niet meer zijn. Op dinsdag 3 mei waren dat, naast Meriam, onder meer Hans Marxner, Hilary Gotwald, Rubin Opol, Wiktor Knapik. Mannen die stierven in Auschwitz, Mauthausen of in een brand op een gebombardeerd gevangenenschip.

Er was een tijd dat ik het iets ingewikkelds vond, herdenken. Het was alsof mijn gedachten zich in die twee minuten volkomen loskoppelden van mijn gevoel en mechanisch datgene deden waarvan ze vermoedden dat het van ze verwacht werd. Ik dacht op die momenten aan zoveel tegelijk dat ik nergens écht aan dacht. Tot ik eens bij toeval op 4 mei op een oude reportage stuitte waarin Primo Levi door de Italiaanse tv werd geinterviewd in een trein. Levi was al een man op leeftijd toen, en voor de tweede keer in zijn leven keerde hij terug naar Auschwitz. Hij sprak op een heldere, bijna koele toon over wat hij in het kamp had meegemaakt, de toon waarmee hij in meerdere van zijn boeken zo secuur het onvoorstelbare had weten te treffen. Die vierde mei dacht ik aan die man met het grijze ringbaardje, kalm docerend in een trein, terug naar de hel. Een man die het had overleefd, en die het kampleven bovendien tot in de kleinste details in zijn boeken had laten voortleven, tot ver voorbij zijn eigen dood.

Sindsdien probeer ik elk jaar aan een persoon te denken. Dat helpt.

De krant vult zich al maanden met geopolitieke beschouwingen, knopen die moeten worden doorgehakt en scenario’s die zich ontvouwen, en dat zal-ie voorlopig nog wel even blijven doen ook. Ertussendoor dwarrelen de verhalen en de beelden van mensen die zijn gestorven in de oorlog in Oekraïne, met een fotootje erbij dat afkomstig is van een Instagram-account dat is bevroren in de tijd. Een plaatje van een verjaardag, een dag in het park, een etentje, nog maar eens de bevestiging dat alles van het ene moment op het andere in elkaar kan storten, en dat elk moment dat dat niet gebeurt, een gewonnen ogenblik is.

Uiteindelijk keer je altijd terug bij losse namen. Bij mensen die je in gedachten kunt naderen, al was het maar door even tot je door te laten dringen dat ze daadwerkelijk hebben bestaan. Bij mij om de hoek ligt een struikelsteen, die me laatst pas voor het eerst opviel. Hoe dichter bij je eigen huis, hoe minder je ziet, kennelijk. De steen herinnert aan Anna Kentie-Stoppelman. Over Anna Kentie-Stoppelman is niet veel meer te vinden dan geboorte- en sterfdatum- en plaats. 22 januari 1906, Oude Pekela. 6 maart 1944, Auschwitz. Verder niets. Niet eens een foto. Alleen die kleine goudkleurige plaquette op een stoep. Niet veel, nee, maar om te herdenken heb je ook niet veel nodig.