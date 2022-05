Twee meiden die een jongen ontvoeren: een omkering van vooroordelen

Twee meiden rijden een jongen van 17 rond in een Fiat 500 en dreigen met een nijptang zijn zaadleider door te knippen. Ze willen zijn bankpas, de inloggegevens van zijn socialemedia-accounts, adressen van zijn familieleden. Ze slaan hem in het gezicht, blinddoeken hem en rijden zo bijna drie uur rond.

De rossige heet Sophie, is 18 jaar oud en heeft op het achterbankje haar arm om de hals van de jongen geslagen. Het begon als een knuffel maar voelt nu als een houdgreep. De blonde, Sanne van 19, zit achter het stuur.

Een half jaar later bevinden Sanne en Sophie zich samen in een Amsterdamse rechtszaal en beiden doen alsof alles aan de ander ligt. De jongen is er niet, die hield PTSS aan de avond over. Zijn ouders kijken nog steeds verbluft, ze lijken te aardig om werkelijk woede uit te kunnen stralen, alsof die nog moet gisten vanbinnen.

De advocaat van Sanne is de heer Mohamed Rafik en die van Sophie heet Ahmet Kilinç. De namen van de verdachten in combinatie met hun raadslieden zijn een omkering van vooroordelen, daarom vallen ze op in de agenda van rechtbankzaken. Al kun je dit beter de realiteit noemen.

In de zaal zaten voor dit relatief kleine zaakje ook bekende misdaadverslaggevers en allemaal zullen we de woorden ‘Thelma en Louise’ in onze stukjes noemen, naar de dertig jaar oude roadmovie met Susan Sarandon en Geena Davis, die begon met de moord op een verkrachter. De heer Kilinç levert ons de quote: ‘Dit is geen Thelma & Louise’.

Nee, dat klopt: daar kon je nog sympathie voor voelen. Bij Sanne lukt dat niet, al doet de heer Rafik nog zo eloquent zijn best. En Sophie zal een tragisch raadsel blijven. Het romantiseren van criminele vrouwen omdat er een keer een leuke film over is gemaakt, dat is trouwens ook een vorm van seksisme.

Sanne oogt met haar blonde haar, roomwitte huid en ronde gezichtje als het cliché van onschuld, waar ze nog een tandje bij zet door het hoge kinderstemmetje op te zetten van vrouwen die hun gereedschap beheersen. Maar in haar hals draagt ze een tatoeage die daar allerminst bij past.

Sanne kletst zich intelligent uit de feiten. De avond begon met wat chillen en blowen met andere jongeren, buiten in Ouderkerk aan de Amstel. Rond half twaalf stapten ze in de auto met twee jongens die daar ook waren. De ene jongen wilde naar huis en die lieten ze vertrekken. De tweede niet. ‘Toen is de sfeer omgeslagen’, zegt Sanne, ‘en zijn we met hem gaan rijden. Tegen zijn wil eigenlijk.’

De rechtbank van Amsterdam, met daarvoor het kunstwerk Love or Generosity van de Frans-Amerikaanse kunstenaar Nicole Eisenman.

Volgens Sanne gaf Sophie opdrachten en kon zij van angst alleen maar gehoorzamen. Rijd naar een geldautomaat. Geef me de nijptang die in je portier ligt. Schrijf de inloggegevens op. Waarbij het zowel officier van justitie als rechters opvalt dat Sanne alles wel erg ijverig uitvoerde. Zelfs toen ze alleen haar eigen huis binnenliep om telefoons op te laden ondernam ze geen actie om er een eind aan te maken.

En Sophie? ‘Als eerste wil ik zeggen dat ik spijt heb over wat er is gebeurd’, zegt zij, met de natuurlijke dictie van iemand die opgroeide met hockey en pianoles. Een paar minuten later spreekt ze opeens met een minder geslaagd straataccent.

Sophies geschiedenis heeft haar zo in de klauwen dat ze er nooit over heeft kunnen praten. Ze woont sinds haar 12de in jeugdinrichtingen, vaak gesloten sinds ze daar wegliep, en is onder bewaking binnengeleid.

De heer Kilinç vraagt Sophies persoonlijke omstandigheden achter gesloten deuren te behandelen. De rechtbank wijst dat wijselijk af: de openbaarheid van de rechtspraak weegt zwaarder.

Maar veel wijzer worden we niet. Ook de officier van justitie die Sophie al eerder wegens een beroving voor zich had, spreekt van ‘een traumatische gebeurtenis in haar jeugd waar we niks van weten’, en is opvallend zacht tegen haar. ‘Ik las dat je het niet makkelijk vindt mensen te vertrouwen’, zegt de voorzitter. ‘Heeft het wegstoppen daarmee te maken?’

‘Ja’, zegt Sophie. En daar blijft het bij.

De officier van justitie eist 200 dagen jeugdgevangenis en een voorwaardelijke jeugd-tbs, een enkelband, plus een contactverbod rond het slachtoffer. ‘Het gaat er niet om jou aan de hoogste boom te hangen’, zegt ze tegen Sophie, die tegen die tijd nerveus zit te wiebelen. ‘Wel om te helpen.’

Sanne hoort een eis van slechts 90 dagen jeugdgevangenis waarvan 73 voorwaardelijk, een werkstraf van 90 uur en een contactverbod. Even later loopt ze alweer ontspannen buiten. Sanne wil ‘een muziekcarrière’ en heeft daar nog alle vertrouwen in – omdat sommige meisjes overal mee wegkomen.