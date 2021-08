Twee mannen die daar te oud voor waren, zaten te blowen in een speeltuin

De dag was grijs en het woei. Op het pleintje met de speeltuin zaten twee mannen die er veel te volwassen en beschaafd uitzagen om te gaan blowen op de rand van een zandbak, naast een bord waarop dat uitdrukkelijk werd verboden. Zo te zien betrof het een noodgeval: de een bewoog zijn hand troostend over de schouders van de ander, die haastig aan een joint lurkte. Hiervan moest hij hevig hoesten, wat slecht samenging met wat hij óók aan het doen was: huilen.

‘O man, Erik, het kán toch niet!’, klonk het ontredderd. ‘Ze kan toch niet zomaar…’ Maar de zin werd gesmoord in gerochel.

Erik zweeg en aaide. Toen zijn vriend de joint opnieuw naar zijn mond bracht, viste hij hem uit diens vingers met een vanzelfsprekendheid die jaren van kameraadschap verried, en trapte hem uit. Daarna sloeg hij beide armen om hem heen. Eerst maar eens janken, vond hij, die vergetelheid kwam later wel.