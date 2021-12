Tutu herinnert ons aan ‘ubuntu’, de bestuurshouding die we nodig hebben

Een wijs man is heengegaan. In alle stukken over zijn leven stonden foto’s van een oude man met een aanstekelijke, stralende glimlach. Dat aartsbisschop Desmond Tutu met Kerst overleed, bracht dat de wereld bij zijn afscheid weer eens stilstond bij zijn boodschap van hoop en verbinding. Passender bij de kerstgedachte in een verstild jaar vol vertwijfeling, kon niet.

Ik vroeg mij eigenlijk af waarom dit soort geluiden de laatste jaren zo uit de mode zijn geraakt. Waar zijn de wijze mannen en vrouwen die ons liefdevolle vergezichten bieden en ons herinneren aan de simpele boodschap dat we, achter de waan van de dag, onder de kakofonie van onze meningsverschillen en onze verschillen überhaupt, allen mens zijn? Bruggen bouwen, een uitgestoken hand, het klinkt als soft, als holle frasen. Maar we hebben er behoefte aan. Verbinding is bijna een vies woord geworden en toch is het de enige optie.

Waarheidscommissie

Het mannetje met de bulderende schaterlach toonde de wereld het ongemakkelijkste verzoeningsproces ooit toen hij voorzitter was van de Waarheidscommissie. Ik kan mij nog goed heugen hoe beklemmend, hartverscheurend maar ook frustrerend de verhoren van de Waarheidscommissie waren. Soms kwam het rechtsgevoel zelfs in het gedrang.

Alsof de daders van duivelse apartheidsmisdaden – al kwamen die uit kringen van de vrijheidstrijders ook aan bod – er te gemakkelijk mee wegkwamen. Maar het alternatief was oorlog. Begrijpelijke, misschien ook wel terechte wraak. Oog om oog, tand om tand. Tot in de eeuwigheid. De blijmoedige oude man, meer dan eens kapot van verdriet tijdens de verhoren, geloofde heilig in een alternatief, hoewel hij expliciet benoemde dat men daarvoor soms zijn rechten opgaf. ‘Forgiving is not forgetting; it’s actually remembering – remembering and not using your right to hit back. Its a second chance for a new beginning. And the remembering part is particularly important. Especially if you don’t want to repeat what happened.’

Grote demonen

Over Zuid-Afrika kun je allicht wat cynisch zijn. Het verwonde land dat een regenboognatie moest worden vecht met grote demonen. De armoede in de onderklasse is schrijnend, de ANC-vrijheidsstrijders van weleer verloren zich te vaak in decadentie, corruptie, egoïsme en geweld. En toch blijven de woorden van Nelson Mandela of Desmond Tutu een belangrijke morele leidraad. Voor Zuid-Afrika, maar ook voor de rest van de wereld die altijd gebukt gaat onder conflicten.

Ook voor ons. Nederlanders hechten, ook in een periode waarin hun land zich geplaatst ziet voor grote maatschappelijke uitdagingen, sterk aan waarden als tolerantie, respect voor verschil en saamhorigheid, bleek uit het laatste opinieonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Maar volgens liefst 65 procent gaat het de verkeerde kant op met het land. We staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Corona heeft nieuwe kloven geslagen in een samenleving die ook vóór de coronacrisis kampte met diepe verdeeldheid.

We zijn allemaal verschillend en dat verschil moet je respecteren, maar het hoeft ons niet te verdelen. Tutu had een prachtige kijk op verschil. ‘Differences are not intended to separate, to alienate. We are different precisely in order to realize our need of one another.’

Zorgzame overheid

We moeten omzien naar elkaar en elkaar durven vertrouwen. Dat is ook de opdracht van de overheid. Durf systemen te ontwerpen vanuit vertrouwen, vanuit de gedachte dat burgers deugen en dat ze een zorgzame, menselijke overheid nodig hebben. Iets waaraan het de afgelopen jaren ernstig schortte. We hebben niet alleen behoefte aan een nieuwe bestuurscultuur, ook aan een nieuwe bestuurshouding.

In Zuidelijk Afrika kent men het prachtige concept ubuntu: leef vanuit het diepe besef dat je als mens altijd van de ander afhankelijk bent. En dat dat een goed iets is. Dat je erop mag vertrouwen dat de ander, en ook de samenleving, er voor je is. We hebben alleen invloed op onze eigen houding, ten opzichte van onszelf, elkaar en de wereld. Kies voor vertrouwen. Voor mededogen met de ander, en in het verlengde daarvan met jezelf. Probeer niet te oordelen. Niet eens te begrijpen.

Ubuntu opteert altijd voor een open hart. Zelfs ten opzichte van mensen met wie je diep van mening verschilt. Of mensen die op een dwaalspoor zijn beland, meegesleurd en opgehitst door gevaarlijke bewegingen. Tutu zou kiezen voor een uitgestoken hand. Voordat het tot een confrontatie komt. If you want peace, you don’t talk to your friends. You talk to your enemies.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft elke week een wisselcolumn met Danka Stuijver.