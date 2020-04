Tussenpremier Sophie Wilmès is een onwillige leider op eenzame hoogte

Sophie Wilmès geeft blijk van een nuchtere aanpak die de Belgen waarderen, schrijft Erwin Mortier. Op bevlogenheid zitten ze nu niet te wachten, wel op duidelijkheid.

Sinds de uitbraak van corona in ons land, in de afgelopen weken die wel maanden lijken, is het voor velen een even geruststellende als verrassende vaststelling dat België wel degelijk bestaat, en als het moet ook nog behoorlijk kan functioneren.

Verder is dat geen opwekkende vaststelling. Na de verkiezingen in mei vorig jaar liep de nationale regeringsvorming niet voor de eerste keer uit op een eindeloos processie van stokkende onderhandelingen die de burgers op hun best met ergernis en op zijn zorgwekkendst met toenemende onverschilligheid bezagen. Zelfs onze media begonnen het wat moe te worden over weer eens mislukte toenaderingen tussen de politieke families of de zoveelste ijdel gebleken hoop op een akkoord te berichten. De uittredende regering deed intussen haar best om de zaken te behartigen en het pas verkozen parlement maakte zich zo nuttig mogelijk in afwachting van een nieuw kabinet.

Deze crisis vraagt om leiderschap. Wie kunnen we ons lot toevertrouwen? En wie vooral niet? Lees het in onze leiderschapsspecial.

Intussen verruilde uittredend minister-president Michel het landsbestuur voor Europa en werd, bijna terloops, een tussentijdse regeringsleider in het zadel gehesen. Met Sophie Wilmès kreeg België vrijwel onopgemerkt voor het eerst een vrouwelijke premier. Ze stelde zich bescheiden op. Meer dan het staatshuishouden aan de gang houden kon ze ook niet doen, in afwachting van een volwaardige regering. Tot een minuscuul virus met een grote impact ons land bereikte en een ingrijpende medische crisis uitlokte, die even ingrijpende noodmaatregelen behoefde. In een mum van tijd werd de zittende regering omgebouwd tot een volwaardig minderheidskabinet dat ons land zo goed en zo kwaad mogelijk door de corona-uitbraak moet leiden.

Omstandigheden

Met mevrouw Wilmès hebben we misschien wel de meest onwillige regeringsleider ooit, maar zoals wel vaker maken de omstandigheden de man of de vrouw, en in een ingewikkeld land als België doet ze het eigenlijk lang niet slecht. Ze slaagde erin een ploeg van degelijke figuren rond zich te verzamelen en in overleg met de deelstaatregeringen een coherent crisisbeleid in stelling te brengen dat veel uithoudingsvermogen eist, van de medische zorg, van bedrijven, van ons onderwijs, en niet het minst van de burger zelf. Wanneer ze de bevolking oproept om vol te houden in de uiterst moeilijke omstandigheden waarin we verkeren, toont ze zich even zakelijk en sober als meelevend. In de media krijgt ze weleens het verwijt dat ze zich niet genoeg vertoont, maar een regeringsleider die te pas en te onpas in kranten of praatprogramma’s verschijnt zou wellicht al snel het omgekeerde, mediageilheid, aangewreven worden.

‘Ik kom naar buiten wanneer het nodig is’, merkte ze daarover bondig op. Liever laat ze de leden van haar kabinet ruimte om met de bevolking te communiceren wanneer dat nodig is en ze vertrouwt ook op de experts die onze overheid adviseren hoe deze crisis verder aan te pakken. Daarmee geeft ze blijk van een nuchtere aanpak die de Belgen weten te waarderen. Ja, we hebben allemaal last van quarantaine-moeheid, iedereen zit met vragen hoe het verder moet met een virus dat toch wel een heel hardnekkig beestje blijkt, maar de overheidsmaatregelen genieten tot nu toe een breed draagvlak. Op bevlogenheid zitten de burgers niet meteen te wachten, duidelijkheid is wat ze op prijs stellen.

Opvallend daarbij is ook dat pogingen van de populisten in ons politieke landschap om bij de crisis garen te spinnen op weinig gehoor kunnen rekenen. De Belgen vertonen meer burgerzin dan ze misschien van zichzelf zouden hebben verwacht. Hun solidariteit met de zorgkundigen is even groot als het vertrouwen dat ze stellen in de deskundigen die het beleid van advies voorzien.

Tot september

Of dat alles hoopgevend is, valt nog te bezien. De vraag is hoe louterend de crisis bij onze gekozenen zal werken om het vertrouwen dat ze nu genieten te verzilveren. Op zich is het een veeg teken dat er een pandemie voor nodig was om de politieke fracties nader tot elkaar te brengen, althans voorlopig. De regering kreeg van het parlement bevoegdheid tot september. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat corona op hetzelfde moment zal besluiten ermee op te houden. Overgaan tot de orde van de dag en een opnieuw eindeloze formatie aanvatten lijkt evenmin aangewezen nu zich de veel moeizamere fase van het heropstarten van het land aandient. De meest logische optie, in de nazomer de kiezers een stem geven in de beoordeling van de inspanningen die het beleid van hen eist, lijkt ook al niet zo’n goed idee wanneer fysiek afstand houden de boodschap blijft.

Een nieuwe regering zou in wezen ook weinig meer kunnen doen dan de huidige: crisisbeheer, het land zo veilig mogelijk door de eerste storm leiden, intussen zorgvuldig beoordelen wanneer en hoe we een volgende fase moeten aanvatten. Het land stilleggen is, hoe ingrijpend ook, een makkelijker opgave dan het weer veilig in beweging te krijgen. Na de eerste opstoot zal corona nog geruime tijd onder ons circuleren en zullen we ermee moeten leren leven.

Opflakkeringen zijn lang niet uitgesloten naarmate we België langzaam weer ontsluiten, tijdelijke verstrenging van maatregelen al evenmin. Dat geven onze bestuurders nu al te kennen. Het virus laat zich maar moeizaam ontraadselen, zeggen ze, het is voor iedereen zoeken en tasten in hoeverre we iedereen weer een zo vertrouwd leven kunnen gunnen. Dat is misschien geen prettige boodschap, hij is wel van een duidelijkheid die in onze politiek vaak ontbreekt. Koelbloedigheid, open communicatie, empathie en een portie wijsheid, hoeven we van leiderschap eigenlijk meer te verwachten? Liever de sobere kracht van onze leiders dan een uit de hand gelopen orakel als Donald Trump, zou ik zeggen.