Turkse media wachten tot Erdogan weer een konijn uit de hoge hoed tovert

President Erdogan neemt applaus in ontvangst van zijn partijgenoten in het parlement. Beeld ANP / EPA

Naar berichten die niet zo gunstig zijn voor president Recep Tayyip Erdogan is het moeilijk zoeken in de Turkse media, maar aan één fenomeen kunnen ze niet voorbij: de peilingen. Medio juni volgend jaar worden in Turkije verkiezingen gehouden voor zowel het parlement als het presidentschap, en vooral in aanloop naar die eerste is de tendens zonneklaar. De AK-partij van Erdogan staat flink op verlies.

Al vier jaar is de electorale aanhang van de partij gestaag aan het afkalven en sinds ruim een jaar zet die daling zich versneld door. Vorige week werd, volgens een peiling van ORC Research, een nieuw laagterecord bereikt. Werden er nu verkiezingen gehouden, dan zou 27,7 procent van de Turkse kiezers op de AKP stemmen, 0,7 procent minder dan een maand geleden.

Dat is een enorme duikeling voor een partij die twintig jaar lang door de kiezer is verwend. In 2018 kreeg de AKP nog ruim 42 procent van de stemmen, bij de drie voorgaande parlementsverkiezingen zelfs 46 tot 49 procent.

Schampere toon

Voor regeringsgezinde media lijkt die koersval een onbetekenend detail te zijn. Burhanettin Duran bijvoorbeeld, hoofd van denktank Seta en adviseur van Erdogan, schetst wekelijks in zijn column in dagblad Daily Sabah op schampere toon hoe de oppositie in opperste verwarring verkeert en hoe de leden van de Nationale Alliantie – het verbond van oppositiepartijen – vechtend over straat rollen.

Volstrekte onzin is het allemaal niet, maar één ding verzwijgt Duran wijselijk: het is zijn eigen AKP die de meeste reden heeft zich zorgen te maken – en dat doet de partij ook ongetwijfeld.

Want opnieuw een parlementaire meerderheid? Dan zal Erdogan binnenkort een wel heel bijzonder konijn uit zijn hoed moeten toveren. Ook de coalitiepartner van zijn AKP, de rechts-nationalistische MHP, staat er uitermate slecht voor. De partij sukkelt al jaren steeds verder weg en dreigt nu zelfs onder de (onlangs verlaagde) kiesdrempel van 7 procent te komen.

Tegenkandidaat

Minder scherp is het beeld bij de presidentsverkiezingen. Hier speelt een rol dat de president populairder is dan zijn partij, een nederlaag voor Erdogan is minder evident dan een voor de AKP. Belangrijker nog is het feit dat de oppositie er nog niet uit is wie zal aantreden als tegenkandidaat van Erdogan.

Die keus is op de eerste plaats aan de sociaal-democratische CHP, de grootste oppositiepartij. Er zijn drie opties. Ekrem Imamoglu, de man die in 2019 verrassend de burgemeestersverkiezingen in Istanbul wist te winnen, Mansur Yavas, de burgemeester van Ankara, en Kemal Kiliçdaroglu, partijleider van de CHP.

Als de CHP louter naar de peilingen zou kijken, zou de keuze eenvoudig moeten zijn. Komen Yavas en Erdogan tegen elkaar uit in de tweede ronde, dan scoort Yavas maar liefst 14 procentpunt hoger. Voor Imamoglu is dat 7 procentpunt, en bij Kiliçdaroglu slinkt de voorsprong tot 2 procentpunt, bepaald geen gelopen race.

Handicap

Kiliçdaroglu wekt echter de indruk zijn zinnen te hebben gezet op de presidentskandidatuur, ook al heeft hij er nog niets definitiefs over gezegd – een feit dat hem wekelijks de spotlust van columnist Duran oplevert. Vooral één ding speelt de CHP-leider parten: hij is niet alleen Koerd (daar valt in de Turkse politiek nog mee te leven), hij is ook aleviet. Dat is bepaald een handicap in Turkije, een land waar etnisch profileren tot kunstvorm is verheven.

Erdogan maakt zich intussen vrolijk over de zorgen in CHP-kring over de etniciteit van de partijleider. ‘Bij de AKP zijn alle minderheden welkom’, zei hij vorige week. ‘Ook jou zal ik beschermen, meneer Kemal.’

Rob Vreeken is correspondent in Istanbul.