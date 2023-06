Tuintje, glaasje, praatje: ‘Blijkbaar is dit de zin van het leven, maar de zinloosheid overspoelt mij hier’

Het leven van een ouder stel in dozen verpakt. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Verdomd lang

Anne Jacobs uit Groningen heeft moeite met de term ‘voltooid leven’. Als je niet meer hoeft te werken, kun je je nog nuttig maken en je kunt altijd lekker niks doen: boek lezen, reisje maken, dat soort dingen. Klinkt inderdaad heerlijk en heel veel ouderen doen dat soort dingen ook met plezier – althans, als zij het geld ervoor hebben.

Tot hun ogen zo slecht worden dat ze eigenlijk niet meer kunnen lezen, ze oren krijgen waar geen hoorapparaat nog iets aan kan doen, ze zó veel artrose hebben dat wandelen niet meer kan en reisjes en praatjes maken dan ook serieus lastig wordt.

Als een mens eigenlijk niets meer kan maar niet ernstig ziek is, kan hij toch vinden dat het wel klaar is? Voltooid. Een dag is verdomd lang als je niets meer kunt. Mensen spreken niet van een ‘voltooid leven’ als ze nog van alles kunnen; dat komt pas als het niet meer lukt.

Marieke van Beukering, Groningen

Leestip

Misschien moet Anne Jacobs eerst het essay Het zelfgewilde einde van oude mensen van Huub Drion lezen. Het zal Anne dan zeker duidelijk worden waarover een voltooid leven gaat.

Ingrid Ravenschlag, Zoetermeer

Wilsbeschikking

Er zijn mensen die het begrip ‘voltooid leven’ verwarren met suïcidale gedachten. Maar met ‘voltooid leven’ omschrijf je in je wilsbeschikking wat de criteria zijn waarbij je geen levensverlengend medisch handelen meer wenst, je niet gereanimeerd wil worden of een eventuele levensfase van invaliditeit, wilsonbekwaamheid, incontinentie, afasie, coma of verlamming en langdurig verblijf in een zorginstelling zou willen vermijden door in die gevallen voor bespoedigde levensbeëindiging te kiezen. Dat kan door euthanasie of palliatieve sedatie. Die wens moet jaarlijks met je huisarts worden besproken en herhaald zolang je het leven nog onvoltooid vindt, want dat bepaal je alleen zelf.

Het is wel fijn als je partner en je kinderen zich daarin kunnen vinden.

Chris Sjerp, Goes

Genieten

Mijn complimenten aan Anne Jacobs. Prachtig verwoord. Kan deze brief worden voorgelezen in de Tweede Kamer?

Ieder mens doet ertoe, of je nu oud bent of jong, zwart of wit, met of zonder beperkingen. Je kunt altijd iets voor iemand betekenen, maar het hoeft niet, gewoon lekker genieten mag ook. Haal alsjeblieft de term ‘voltooid leven’ uit de hoek van het lijden aan het leven en euthanasie – dat is echt heel wat anders. Als je een voltooid leven hebt, kun je ook nog genieten.

Ik pleit ervoor om deze term op een andere wijze te gebruiken: voltooid, maar nog wel genieten van het leven.

Reini Zeldenrust, Drachten

Onvrijheid

Ik ben ongevraagd geboren en in deze wereld geworpen. Ik ben hier in onvrijheid gekomen en Anne Jacobs gunt mij ook niet de vrijheid om zelf te beslissen om deze wereld te verlaten als ik bijvoorbeeld mijn leven voltooid vind.

Zonder dat Jacobs het beseft, hanteert ze een definitie van een ‘voltooid leven’ door in verkleinwoorden aan te geven dat het leven zinvol is om te leven. Bijvoorbeeld door iemand over een ‘drempeltje’ heen te helpen, een ‘adviesje’ te geven, niks te doen en naar je ‘tuintje’ te kijken met een ‘glaasje’ en je kunt een ‘reisje’ of ‘praatje’ maken.

Blijkbaar is dit de zin van het leven voor Anne, maar de zinloosheid overspoelt mij hier. Er is geen definitie van wat een voltooid leven is, dat bepaalt iedereen voor zichzelf. En in tegenstelling tot onze geboorte, is het ieders vrije keuze zelf te beslissen over het eigen leven en beëindigen hiervan – en wel op een humane manier.

Lammert Waslander, Groningen

Zat redenen

Anne Jacobs vraagt zich af wat, in vredesnaam, een ‘voltooid leven’ is.

Vervolgens beschrijft zij hoe het leven zou kunnen gaan: ‘Je bent vanaf je geboorte gegroeid, hebt dingen geleerd, zaken ook op bescheiden niveau verworven, wat van de wereld gezien, kinderen grootgebracht, idealen al dan niet met succes nagejaagd, gewerkt, kansen gegrepen of laten lopen en bovenal vrienden gevonden. Als je het geluk hebt gehad om zolang in leven te blijven, komt er uiteraard een tijd waarin er geen dagelijkse verplichtingen meer zijn, geen eisen worden gesteld, sommige noodzakelijkheden en sommige mogelijkheden wegvallen. Misschien is dan je leven tot dat moment voltooid. Maar waarom zou je er dan in hemelsnaam willen uitstappen?’

Ik vermoed zo dat deze beschrijving op haar eigen leven slaat, maar zo redelijk voorspoedig verloopt natuurlijk niet ieders leven.

Er zijn zat redenen om er na een voltooid leven uit te willen stappen. Jammer dat Jacobs dat zelf niet ziet, wie weet had ze er iemand mee kunnen helpen.

Frans Leliveld, Amsterdam

Een wrak

Als ik Anne Jacobs goed begrijp, is er maar één reden om van een ‘voltooid leven’ te spreken: wanneer het lichamelijk lijden zo groot is, dat er geen sprake meer is van een menswaardig bestaan.

In mijn opinie kan daarvan ook worden gesproken wanneer de lichamelijke beperking – niet het ondraaglijk lijden – het onmogelijk maakt de oude bezigheden weer op te pakken. Ik was altijd een vitale man, reislustig en vol belangstelling voor veel facetten van het dagelijks leven. Door het al maar uitstellen van een noodzakelijke heupoperatie (door een orthopedische chirurg) ben ik een wrak geworden.

Ik kan nauwelijks nog lopen. Ik kan mij niet meer zelfstandig verplaatsen, anders dan met behulp van een scootmobiel. De zin van het leven is hierdoor voor mij verdwenen. Als er nu met mij iets gebeurt, waardoor ik gereanimeerd moet worden, laat ik dit niet toe. Ik beschouw mijn leven dan als voltooid, ook al is mijn lichamelijk lijden niet ondraaglijk.

Carel Richters, Lochem