Tuig, koekjes, Peter Gabriel en een gesloten huisartsenpraktijk: het beste van Opinie & Debat deze week

Rellen op de tribune na afloop van de wedstrijd tussen AZ Alkmaar en West Ham United op 18 mei. Beeld ANP

Het is een bende

Begin mei raakte het Brabantse dorp Reusel plotseling een huisartsenpraktijk van de commerciële keten Co-med kwijt. De korte samenvatting: het is een bende, schrijft Opinie-columnist en huisarts Danka Stuijver. En voorlopig grijpt niemand in.

Gevaarlijk tuig

Dit voetbalseizoen werd getekend door tal van incidenten. KNVB en politiek pleiten voor meer repressie. Maar die aanpak is achterhaald, schrijft Friso Schotanus, jurist en auteur van onder meer van Toen was geweld heel gewoon, over de historie van het voetbalvandalisme. Het vizier moet worden gericht op de vele supporters die wél van goede wil zijn.

De lezers en de Koekjesfabriek

Oud-rechter Aisha Dutrieux schreef voor Opinie & Debat een essay over haar baan, en waarom ze die verliet. Ze vergeleek haar werk met dat in een onderbezette koekjesfabriek. Veel lezers reageerden: ‘Zelfs een instituut als de magistratuur verwordt tot een te managen organisatie waarin ‘human resources’ voldoende ‘output’ moeten genereren. En waarin burgers verworden tot klanten. In de zorg, het onderwijs en tal van andere domeinen is het net zo.’

Dovemansoren

Theatermaker en musicus Diederik van Vleuten ging met zijn zoon naar het concert van Peter Gabriel. En die was ‘oorverdovend goed’. Des te meer reden voor snelle, glasheldere wetgeving over het maximaal aantal decibellen, vindt hij. ‘Kom mij niet aan met ‘dat weet je toch?’ Kom mij niet aan met ‘dan moet je maar oordoppen meenemen’. Kom mij ook zeker niet aan met ‘dit is ook niet voor mensen van boven de 60’ als mijn zoon van 17 ook zijn oordoppen zo snel mogelijk indoet.’