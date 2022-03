Tuig geen ingewikkelde constructies op om energiekosten te compenseren, maar geef geld

Elektriciteitscentrale Uniper Benelux in de haven van Rotterdam. Beeld ANP

In de lezersbrief van 28 maart geeft A. van Mourik terecht aan dat de belastingverlaging op fossiele brandstoffen niet tot consumptievermindering van olie en gas leidt (O&D, 28 maart). Hij stelt ook dat Milieudefensie niets van zich laat horen.

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat de grote vervuilers zich committeren aan het klimaatakkoord van Parijs. Zij hebben de macht en middelen om het verschil te maken en haar consumenten duurzamere alternatieven aan te bieden.

De oorlog zorgt voor hogere brandstofprijzen, met alle gevolgen van dien. De gas- en elektriciteitsprijs stijgen hard, automobilisten betalen veel meer aan de pomp en ook de voedselprijzen gaan omhoog. Dat de prijzen voor voedingsmiddelen stijgen, komt deels door de verminderde hoeveelheid geëxporteerd graan uit Oekraïne en Rusland. Een andere reden is dat de kunstmest die nodig is voor veel landbouwproducten door middel van Russisch gas wordt gefabriceerd. De intensieve landbouw draait immers ook op veel fossiele brandstoffen.

Leed verzachten

Vooral de lagere inkomens voelen deze prijsstijging. Het is begrijpelijk dat de regering wil ingrijpen en het leed van deze mensen wil verzachten. Dat is ook goed, want iedereen in Nederland moet mee kunnen doen. Maar het helpt mensen met lage inkomens niet veel als de reiskostenvergoeding minder wordt belast. Die krijgen immers vaak geen reiskostenvergoeding. De laagste inkomens beschikken meestal niet over een auto en schieten dus niets op met een verlaging van de accijnzen.

De gereduceerde energiebelasting is niet eerlijk verdeeld over de inkomens en schiet vooral tekort voor de lage middeninkomens. Ook hier profiteren degenen die de compensatie het minst nodig hebben, het meest.

Verwarming, voedsel en transport vergen vandaag de dag veel fossiele energie. Het met maatregelen goedkoper maken van energie, leidt tot meer gevaarlijke klimaatverandering, omdat mensen meer gaan verbruiken. En meer energieverbruik in Nederland leidt tot meer geld in het laatje van de oorlogskas van Poetin. Beide moeten we niet willen.

Het is onbegrijpelijk dat de regering niet voor een simpelere compensatie heeft gekozen. Geef de lagere inkomens gewoon geld. Dan kunnen ze eindelijk de bus betalen.

Deze oplossing heeft veel voordelen: het geld gaat precies naar voor wie het is bedoeld. Het is veel eenvoudiger dan ons in allerlei bochten te wringen om mensen hun energie-, én hun verkeers- , én hun voedselkosten te gaan compenseren. De ongelijkheid neemt af in plaats van toe. In de Kamer bleek niemand tevreden met het pakket zoals het er nu ligt. Laat de regering dit alternatief daarom snel op tafel leggen.

Donald Pols is directeur van Milieudefensie.