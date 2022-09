Tsjechische oud-premier zaait in zijn eigen kranten twijfel over de media

Voorpagina van Mlada Fronta Dnes, de krant van Andrej Babis: 'Gelooft u de media?’

‘Vertrouwt u de media?’, vraagt oud-premier Andrej Babis. Voor de Tsjechische populist die vorig najaar nipt de parlementsverkiezingen verloor, is het geen rare vraag. Tijdens zijn premierschap (2017-2021) gaf hij regelmatig af op de media in zijn land. Maar dat Babis deze tekst met zijn portret vorige week liet afdrukken op de voorpagina van de landelijke kranten Mlada Fronta Dnes en Lidove Noviny, is zacht gezegd opmerkelijk. Niet in de laatste plaats omdat Babis, behalve politicus ook schatrijk zakenman (geschat vermogen: 4 miljard euro), de eigenaar is van beide titels.

De stunt kwam hem op felle kritiek te staan. Deze voorpagina is volgens critici de laatste nagel in de doodskist van de kranten. Een kist die de oud-premier overigens al jaren vakkundig dichttimmert, sinds zijn bedrijf Agrofert in 2013 de kranten kocht. Sindsdien is van onafhankelijke journalistiek nauwelijks sprake. Op de overname volgde een exodus van journalisten (vertrokken of ontslagen), waaronder oud-hoofdredacteur van Mlada Fronta Dnes, Robert Casensky. Hij noemde de voorpagina op Twitter ‘de absolute vernedering’ van zijn oude krant. Andere Tsjechische titels kaatsten de bal dezelfde week nog terug. Het weekblad Tydenik Forum aapte de advertentie na op de eigen voorpagina, met de vraag ‘Gelooft u hem?’.

Protestpartij

Babis, die jaren geleden de Tsjechische politiek opschudde met zijn protestpartij ANO, zegt het probleem niet te zien. Hij heeft keurig voor de voorpagina’s betaald, het is namelijk een advertentie. Kranten die Babis niet als eigenaar hebben, wezen deze echter af. De reclame brengt media in diskrediet, gaf de hoofdredacteur van het concurrerende tabloid Blesk als reden.

De Tsjechische Stichting voor Onafhankelijke Journalistiek (NFNZ) vindt dat ook. Babis adverteert voor zijn show Cau lidi! (‘Hoi jongens!’), die verschijnt op sociale media en YouTube. In video’s van een half uur bespreekt hij zelf de actualiteit, omdat hij de media niet vertrouwt.

Babis’ strapatsen komen niet uit de lucht vallen. Deze week begon een rechtszaak tegen de oud-premier wegens fraude. Zijn bedrijf Agrofert kreeg in 2007 via een omweg 2 miljoen euro aan EU-fondsen, terwijl het daar geen recht op had (een onthulling van de onafhankelijke media waarvoor Babis zijn kijkers waarschuwt). Jarenlang ontliep Babis vervolging, omdat zijn politieke ambt hem onschendbaarheid verleende. In 2017 en 2018 nam het parlement zijn immuniteit weg, maar hij wist deze terug te krijgen. Driemaal is scheepsrecht: in maart raakte hij zijn immuniteit opnieuw kwijt en nu zit hij in het beklaagdenbankje.

Met camper door het land

De oud-premier heeft nog een reden om zich in de kijker te spelen: in januari kiezen de Tsjechen een nieuwe president. Babis doet vooralsnog niet mee, maar volgens politieke analisten is het een kwestie van tijd. Afgelopen zomer trok Babis met een camper door het land om met Tsjechen in gesprek te gaan. Ook verschenen dit voorjaar verschillende billboards met de tekst ‘Onder Babis was het beter’, waarop ‘gewone Tsjechen’ vertellen hoe de nieuwe regering ze teleurstelt. Veel Tsjechen – tweederde van de bevolking volgens een recente peiling – zijn inderdaad ontevreden over de regering, deels vanwege de inflatie en stijgende energieprijzen.

Het politieke landschap in Tsjechië is versplinterd, waardoor relatief veel partijen afgelopen verkiezingen niet de kiesdrempel van 5 procent haalden. Een kwart van het totaal aantal stemmen belandde zo in de prullenbak, ofwel: één op de vier Tsjechen ziet zijn stem niet terug in het huidige parlement. In januari mogen ze weer naar de stembus. De tijd zal leren of Babis een gooi doet naar het presidentschap, dat overigens vooral symbolisch is.

Maar er is één bijkomend voordeel: als president zou hij zijn immuniteit voor rechtsvervolging weer terugkrijgen.

Arnout le Clercq is correspondent in Praag.