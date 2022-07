Trumps verdeeldheid zaaiende boodschap zal bij murw gebeukte Amerikanen in vruchtbare aarde vallen

Toen Joe Biden vijftig dagen president was, schreef ik een column waarin ik verklaarde dat zijn presidentschap al een succes was. Niet alleen was Biden voortvarend te werk gegaan met de bestrijding van de pandemie, ook had de Senaat ingestemd met het pakket aan stimuleringsmaatregelen van 1.900 miljard dollar. De maatregelen, waarvan met name de lagere inkomens profiteerden, zouden de Amerikaanse economie rechtvaardiger maken.

De waarschuwingen van onder anderen Harvard-econoom Larry Summers, dat het stimuleringspakket zo groot was dat het onvermijdelijk tot inflatie zou leiden en dat het geld beter kon worden aangewend voor de grote infrastructuur- en klimaatprojecten die Biden ook in het vooruitzicht had gesteld, sloeg ik in de wind. Als de inflatie het gevolg zou zijn van loonstijgingen, zo redeneerde ik, zouden de meeste Amerikanen ondanks de inflatie toch beter af zijn.

Doodsteek

Het stimuleringspakket van 1.900 miljard dollar is de doodsteek gebleken voor Bidens presidentschap. De inflatie in de Verenigde Staten bereikte vorige maand 9,1 procent, het hoogste niveau in veertig jaar. Anders dan in de EU wordt die inflatie niet hoofdzakelijk veroorzaakt door stijgende energie- en voedselprijzen. Ook de kerninflatie, die geen rekening houdt met de wisselvallige voedings- en energieprijzen, steeg in de VS vorige maand met bijna 6 procent.

Vorige week zei de Democratische senator Joe Manchin dat hij Bidens klimaatwet, die ambitieuze klimaatdoelstellingen en honderden miljarden dollars aan investeringen in schone energie beloofde, definitief niet zou steunen. Biden had Manchin, die de conservatieve staat Virginia vertegenwoordigt, vorig jaar zwaar onder druk gezet om het stimuleringspakket van 1.900 miljard dollar in de Senaat aan een meerderheid te helpen. Door het wegvallen van Manchins steun is van Bidens politieke agenda niets meer over.

Deze week vergadert de Amerikaanse centrale bank. Analisten verwachten dat deze Federal Reserve de beleidsrente met een vol procent zal verhogen om de economie af te laten koelen. Volgens Summers hebben de VS vijf jaar lang een werkloosheid van 5 procent nodig of een jaar lang een werkloosheid van 10 procent om de inflatie weer onder controle te krijgen. Volgens Nouriel Roubini, de Amerikaanse hoogleraar economie die de grote financiële crisis van 2008 correct voorspelde, staan de VS een zware recessie en schuldencrisis te wachten.

Misgegaan

Waar is het misgegaan? De hoge inflatie in de VS weerspiegelt verstoringen in de toeleveringsketens als gevolg van de pandemie. Die leidden ertoe dat mensen minder geld uitgaven aan diensten en veel meer aan goederen, wat weer leidde tot tekorten aan zeecontainers, havencapaciteit en microchips. Ook zorgden de grote bedragen die in de VS zijn uitgekeerd in de vorm van checks, werkloosheidsuitkeringen en kinderbijslag ervoor dat Amerikanen minder snel terugkeerden naar de arbeidsmarkt. De hoge brandstofprijzen spelen in de VS wel een rol maar in mindere mate dan in Europa.

President Biden zette hoog in met een ambitieuze agenda. Hij wilde de wereld laten zien dat de VS een betrouwbare bondgenoot zijn op belangrijke dossiers als het klimaat. Na de dramatisch verlopen terugtrekking van de troepen uit Afghanistan een jaar geleden, revancheerde Biden zich door het Atlantische bondgenootschap nieuw leven in te blazen en Oekraïne te helpen zich te verdedigen tegen de brute aanval van Vladimir Poetin.

Maar Biden wilde Amerikanen laten zien dat de overheid een kracht ten goede kan zijn in hun leven om tegenwicht te bieden aan het populisme van Donald Trump. In die opzet is Biden niet geslaagd. Liefst 85 procent van de Amerikanen, onder wie 78 procent Democraten, vindt dat het met het land de verkeerde kant opgaat. Er zijn inmiddels meer Amerikanen die een negatief oordeel hebben over Biden dan Amerikanen die een negatief oordeel hebben over oud-president Donald Trump.

Terugkeer

Deze week keert Trump voor het eerst sinds hij het Witte Huis verliet terug naar Washington DC om een toespraak te geven voor een rechtse denktank. In een interview met Olivia Nuzzi van New York Magazine zei hij vorige week dat hij al heeft besloten zich weer verkiesbaar te stellen, maar dat hij alleen nog niet weet wanneer hij het officieel gaat aankondigen. Zijn verdeeldheid zaaiende boodschap zal bij veel Amerikanen, murw van de pandemie en hoge benzineprijzen, in vruchtbare aarde vallen.

Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Marcia Luyten.