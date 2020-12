Trumps fans volgen hem naar extreme media

Presentator Greg Kelly van Newsmax. Beeld AP

Een van de resultaten van Donald Trumps presidentschap is de opkomst van nieuwe rechtse nieuwszenders op de Amerikaanse televisie. Meer nog dan Fox News waren One America News Network (OAN) en Newsmax de afgelopen weken geneigd mee te gaan met de beschuldigingen van het Witte Huis en de Republikeinen dat Joe Biden de verkiezingen zou hebben gestolen.

Terwijl Fox News zich de haat van Trumps aanhangers op de hals haalde door als een van de eersten de winst van Joe Biden uit te roepen, surften de twee andere zenders mee op de aanzwellende golf complottheorieën: dat er duizenden doden zouden hebben gestemd, dat er software is die miljoenen stemmen zou hebben veranderd, dat Hugo Chávez uit de dood was opgestaan om de Amerikaanse democratie de nek om te draaien.

Ze werden ervoor beloond: de president zelf ging de afgelopen maanden steeds vaker berichten twitteren van zijn nieuwe favoriete zenders.

Feller gekleurd

Newsmax ging van 100 duizend kijkers per dag in augustus naar 800 duizend nu en passeerde vorige week zelfs, heel even, voor het eerst Fox News. Vooral in de middag, als Fox nieuwsprogramma’s uitzendt die in de buurt komen van neutrale journalistiek, is Newsmax met zijn feller gekleurde programma’s een geduchte concurrent. ‘We zijn hier om te blijven’, zei de baas van Newsmax, Trumps vriend Christopher Ruddy, vorige week tevreden tegen CNN.

Dus was de vraag wat de loyaalste Trump-zenders zouden gaan doen, nu bijna zestig rechtszaken over de stembusfraude zijn weg-gelachen en het Electoral College maandag het verkiezingsresultaat formaliseerde en Biden een ruime overwinning toekende. Zelfs de belangrijkste steunpilaar van Trump in de Senaat, Mitch McConnell, moest erkennen dat Biden de ‘president-elect’ is en feliciteerde hem met zijn overwinning.

Op Newsmax kozen sommigen schoorvoetend eieren voor hun geld. Presentator John Bachman noemde Biden maandag de ‘gekozen president’ en legde uit waarom. ‘Wat ik probeer is doen is om ieders verwachtingen te managen’, zei hij tegen zijn kijkers, nadat hij en zijn collega’s wekenlang irreële verwachtingen hadden gewekt. ‘De rechters lijken niet meer bereid rechtszaken over stembusfraude aan te nemen. Dat is de realiteit.’

Sputteren

Maar Greg Kelly, de populairste presentator van de zender, bleef sputteren. ‘Onze president is in het gevecht van zijn leven. En nu zijn er mensen die Joe Biden onze gekozen president noemen. Op dit moment is daar wat politieke en historische rechtvaardiging voor te bedenken, maar persoonlijk denk ik dat ze het fout hebben.’ Zijn verwachtingsmanagement was anders. ‘Het is nog niet voorbij. Hé, het is moeilijk, het is een moeilijk gevecht. Maar Trump heeft vaker in moeilijke posities gezeten. Blijf kijken.’

OAN probeerde de ontwikkelingen deze week grotendeels te negeren en bleef zich concentreren op de steeds verder gezochte stembusfraude, onder meer met een vier uur durend liveverslag maandag van een hoorzitting over de volgens de zender verdachte verkiezingsprocedures in Arizona. Dat tegelijkertijd het Electoral College de verkiezingen aan Biden toewees, bleef onvermeld.

Ja, ver verstopt heeft OAN dinsdag op de website een Reuters-bericht aangehaald dat McConnell nu ook Biden als aanstaand president heeft erkend. Maar verder blijft de zender de kijkers voorhouden dat Trump nog steeds kan winnen. ‘Republikeinse kiesmannen stemmen voor Trump ondanks Democratische oppositie in de sleutelstaten’, was de kop boven een item woensdagochtend. Er is een wereld waarin Trump altijd president blijft.

Michael Persson is correspondent in New York.