Trump is een nachtmerrie voor de Republikeinen én Joe Bidens beste vriend

Toen Donald Trump zich afgelopen november kandidaat stelde voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024, maakte hij een uitgebluste indruk. De tussentijdse verkiezingen hadden niet de rode (Republikeinse) golf gebracht die opiniepeilers hadden voorspeld, hooguit een rimpeling. Kandidaten die de uitkomst van de presidentsverkiezingen van 2020 ontkenden, verloren belangrijke races. Kiezers in het hele land stemden voor kandidaten die pro-democratie waren.

Opgetogen wezen de tv-deskundigen naar opiniepeilingen die lieten zien dat Donald Trump een tweestrijd met de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, zou verliezen. Maar ze vertelden er niet bij dat de Republikeinse presidentiële voorverkiezingen niet als een tweestrijd worden georganiseerd. In 2016 deden 17 kandidaten mee aan de voorverkiezingen en werd Trump met minder dan de helft van de stemmen gekozen als de Republikeinse presidentskandidaat.

Over de auteur: Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.

Dat scenario lijkt zich te herhalen. Naast Trump heeft alleen Nicky Haley zich tot nu toe kandidaat gesteld. Maar het is nog vroeg. De eerste voorverkiezing is pas over negen maanden in de staat Iowa. Er zijn zeker 14 Republikeinen die overwegen om ook een gooi naar het presidentschap te doen. Opiniepeiler Quinnipiaq vroeg kiezers die Republikeins stemmen (of ertoe neigen) om hun voorkeur aan te geven van een lijst met 14 Republikeinen.

Trump kreeg 42 procent van de stemmen en DeSantis 36 procent. Maar de peiling van Quinnipiaq onderschat de kracht van Trump. Tijdens de voorverkiezingen brengen alleen de ferventste Republikeinen hun stem uit en dat zijn doorgaans doorgewinterde trumpisten. Bovendien zijn er weinig politici die hun achterban zo in vervoering kunnen brengen als Trump. Tijdens een 100 minuten durende speech, begin deze maand, bezwoer Trump zijn uitzinnige fans dat hij hun wraak was.

Trump hield de cult-achtige menigte op de CPAC-conferentie, een bijeenkomst voor Amerikaanse conservatieven, in Washington voor dat ze geen keuze had. Dat dit de laatste strijd was. Voor Trump persoonlijk geldt dat in ieder geval. Trumps advocaten hebben hem afgelopen zomer geadviseerd om zich zo snel mogelijk kandidaat te stellen. De gedachte was dat de openbaar aanklagers, uit angst om beschuldigd te worden van politieke vervolging, Trump niet zouden durven aan te klagen.

Er lopen strafrechtelijke onderzoeken naar Trump vanwege het achterhouden van topgeheime documenten, zijn rol bij de bestorming van het Capitool, het aanzetten tot verkiezingsfraude en het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. In het onderzoek naar de betaling van zwijggeld heeft Trump een uitnodiging ontvangen om deze week voor een grand jury te getuigen, een teken dat de openbaar aanklager in Manhattan op het punt staat om hem aan te klagen.

Het zal Trump er niet van weerhouden om een gooi naar het presidentschap te doen en het zal zijn aanhangers er niet van weerhouden om op hem te stemmen. Die zien in de strafrechtelijke onderzoeken naar Trump alleen maar een bevestiging van een complot van de elite tegen het volk, een narratief dat Trump zelf maar al te graag voedt. Op zijn eigen platform Truth Social schreef Trump afgelopen weekend dat ‘openbaar aanklagers in het hele land de onbetwiste leider van de Republikeinse Partij proberen uit te schakelen’.

Twan Huys vertelde me dat de mensen die hij een paar weken geleden in Oekraïne sprak zeiden dat ze, met het oog op de Amerikaanse presidentsverkiezingen, nog een jaar hadden om de strijd in hun voordeel te beslechten. Het is inderdaad onwaarschijnlijk dat een andere president zich zo zal committeren aan steun voor Oekraïne als president Joe Biden. Trump zei onlangs in een interview met Fox News-presentator Sean Hannity dat hij Rusland misschien delen van Oekraïne zou laten overnemen.

Maar de Oekraïners onderschatten Bidens houdbaarheid. Trump mag de beste kaarten hebben om de Republikeinse voorverkiezingen te winnen, Biden heeft de beste kans om de presidentsverkiezingen te winnen. Als president heeft Biden belangrijke successen behaald, niet alleen op het gebied van infrastructuur en klimaat, maar ook met de wettelijke verankering van het homohuwelijk en een wijziging van de kieswet die een herhaling van de gebeurtenissen op 6 januari 2021 onmogelijk moet maken.

Trump won in 2016 tegen alle verwachtingen in de presidentsverkiezingen, maar heeft de tussentijdse verkiezingen in 2018 en 2022 en de presidentsverkiezingen in 2020 verloren. Trump is een nachtmerrie voor de Republikeinen én Joe Bidens beste vriend.